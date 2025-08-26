ССО підтвердили виведення з ладу об'єктів логістики окупантів у Криму

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили виведення з ладу об'єктів логістики загарбників у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.

Продовжуємо нищити логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму. Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії на ТОТ АР Крим в результаті чого, були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії рф. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!