ССО підтвердили виведення з ладу об'єктів логістики окупантів у Криму

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 12750 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
05:36 • 12409 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 20974 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 110916 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 71295 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 68571 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 197848 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 188388 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70726 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67848 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
4.6м/с
70%
748мм
Популярнi новини
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС26 серпня, 01:35 • 18282 перегляди
Німеччина звинуватила підрядника Міноборони США у шпигунстві для Китаю26 серпня, 02:44 • 10971 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня03:18 • 12121 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58 • 12330 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 4890 перегляди
Публікації
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 1522 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів06:24 • 12755 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 92374 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 110925 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 197851 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Стів Віткофф
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Європа
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto06:39 • 4930 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 14596 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 92372 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 62271 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 99050 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
Долар США
Боєприпаси
Друга світова війна

ССО підтвердили виведення з ладу об'єктів логістики окупантів у Криму

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Сили спеціальних операцій ЗС України провели спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. В результаті були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії рф.

ССО підтвердили виведення з ладу об'єктів логістики окупантів у Криму

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили виведення з ладу об'єктів логістики загарбників у тимчасово окупованому Криму, пише УНН.

Продовжуємо нищити логістику окупантів у тимчасово окупованому Криму. Сили спеціальних операцій ЗС України провели спеціальні дії на ТОТ АР Крим в результаті чого, були виведені з ладу об'єкти логістики, що забезпечують функціонування та бойове постачання військових частин армії рф. Сили спеціальних операцій: Завжди за межею!

- вказали у ССО ЗСУ у Telegram.

У Криму зафіксовано нові влучання по залізниці та інфраструктурі26.08.25, 10:08 • 1452 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Збройні сили України
Крим