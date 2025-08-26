$41.430.15
14:13
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
12:42
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
10:16
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
11:34
Правительство сегодня обновит правила пересечения границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет - Зеленский
Эксклюзив
11:32
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
11:23
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto14:05 • 1310 просмотра
Силы обороны остановили продвижение россиян и продолжают контролировать село Запорожское на Днепропетровщине - Генштаб

Киев • УНН

 • 204 просмотра

Силы обороны Украины остановили продвижение российских военных. Село Запорожское на Днепропетровщине остается под контролем ВСУ.

Силы обороны остановили продвижение россиян и продолжают контролировать село Запорожское на Днепропетровщине - Генштаб

Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, который пытается захватить этот населенный пункт. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.

Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками

- говорится в сообщении.

Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности.

Ольга Розгон

Война в Украине
Днепропетровская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины