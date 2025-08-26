Силы обороны остановили продвижение россиян и продолжают контролировать село Запорожское на Днепропетровщине - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины остановили продвижение российских военных. Село Запорожское на Днепропетровщине остается под контролем ВСУ.
Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, который пытается захватить этот населенный пункт. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками
Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности.
