Ворожий дрон атакував авто в Куп'янську: постраждало подружжя

$41.400.03
48.270.21
ukenru
07:59 • 11203 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
07:35 • 24865 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 22430 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 94410 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 65204 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 138197 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 149402 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 150083 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 58746 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 154085 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
3.6м/с
38%
751мм
Популярнi новини
ЗСУ зірвали літній наступ росіян: скільки території України окуповано27 серпня, 02:20 • 22338 перегляди
Викрадений нацистами понад 80 років тому портрет знайдено на сайті рієлтора в Аргентині27 серпня, 03:18 • 20352 перегляди
Президент Фінляндії закликає бити по російській військовій машині05:54 • 16285 перегляди
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters06:24 • 14345 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 11645 перегляди
Публікації
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори08:43 • 10502 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад07:35 • 24840 перегляди
Президенту направлено на підпис закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 58239 перегляди
Смачні та поживні страви з картоплі: топ рецептів для кожного столуPhoto26 серпня, 14:05 • 55804 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 138187 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Гончаренко
Володимир Зеленський
Марк Цукерберг
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Німеччина
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto09:48 • 5098 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі09:12 • 6404 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка08:14 • 11907 перегляди
Тейлор Свіфт і Тревіс Келсі оголосили про заручини після двох років стосунківPhoto26 серпня, 17:52 • 18730 перегляди
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року26 серпня, 13:17 • 69143 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
TikTok
Facebook
KAB-1500L

Ворожий дрон атакував авто в Куп'янську: постраждало подружжя

Київ • УНН

 • 160 перегляди

У Куп'янську російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль. Поранення отримало подружжя: 69-річний чоловік та його 63-річна дружина.

Ворожий дрон атакував авто в Куп'янську: постраждало подружжя

У Купʼянську на Харківщині вранці внаслідок атаки російських військ дроном постраждало подружжя, пише УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

За даними слідства, 27 серпня близько 9:20 у місті Купʼянськ російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

"Внаслідок атаки поранення та травми отримали 69-річний чоловік і його 63-річна дружина", - ідеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олег Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей: в Ізюмі постраждали 73-річна і 70-річна жінки; у Козачій Лопані постраждала 68-річна жінка. Ворог застосував по Харківщині 7 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Ланцет"; 3 БпЛА типу "Молнія"; 4 fpv-дрони; 1 БпЛА (тип встановлюється). Є пошкодження у 4 районах. Зокрема, у Куп'янському районі пошкоджено ліцей (Федорівка); в Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі (Ізюм), склад агрофірми (Мечебилове).

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Флорида
Безпілотний літальний апарат
Куп'янськ