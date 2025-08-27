Ворожий дрон атакував авто в Куп'янську: постраждало подружжя

У Купʼянську на Харківщині вранці внаслідок атаки російських військ дроном постраждало подружжя, пише УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Деталі

За даними слідства, 27 серпня близько 9:20 у місті Купʼянськ російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль.

"Внаслідок атаки поранення та травми отримали 69-річний чоловік і його 63-річна дружина", - ідеться у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Доповнення

За даними голови Харківської ОВА Олег Синєгубова, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей: в Ізюмі постраждали 73-річна і 70-річна жінки; у Козачій Лопані постраждала 68-річна жінка. Ворог застосував по Харківщині 7 БпЛА типу "Герань-2"; 1 БпЛА типу "Ланцет"; 3 БпЛА типу "Молнія"; 4 fpv-дрони; 1 БпЛА (тип встановлюється). Є пошкодження у 4 районах. Зокрема, у Куп'янському районі пошкоджено ліцей (Федорівка); в Ізюмському районі пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі споруди, електромережі (Ізюм), склад агрофірми (Мечебилове).