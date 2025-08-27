$41.400.03
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 25432 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 22997 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 94708 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 65471 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 138592 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 149513 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 150123 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58755 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 154093 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Вражеский дрон атаковал автомобиль в Купянске: пострадали супруги

Киев • УНН

 • 282 просмотра

В Купянске российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль. Ранения получили супруги: 69-летний мужчина и его 63-летняя жена.

Вражеский дрон атаковал автомобиль в Купянске: пострадали супруги

В Купянске Харьковской области утром в результате атаки российских войск дроном пострадали супруги, пишет УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 27 августа около 9:20 в городе Купянск российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль.

"В результате атаки ранения и травмы получили 69-летний мужчина и его 63-летняя жена", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 8 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали три человека: в Изюме пострадали 73-летняя и 70-летняя женщины; в Казачьей Лопани пострадала 68-летняя женщина. Враг применил по Харьковщине 7 БпЛА типа "Герань-2"; 1 БпЛА типа "Ланцет"; 3 БпЛА типа "Молния"; 4 fpv-дрона; 1 БпЛА (тип устанавливается). Есть повреждения в 4 районах. В частности, в Купянском районе поврежден лицей (Федоровка); в Изюмском районе повреждены 20 частных домов, хозяйственные постройки, электросети (Изюм), склад агрофирмы (Мечебилово).

Юлия Шрамко

