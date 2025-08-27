Вражеский дрон атаковал автомобиль в Купянске: пострадали супруги

В Купянске Харьковской области утром в результате атаки российских войск дроном пострадали супруги, пишет УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 27 августа около 9:20 в городе Купянск российский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль.

"В результате атаки ранения и травмы получили 69-летний мужчина и его 63-летняя жена", - говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 8 населенных пунктов Харьковской области. В результате обстрелов пострадали три человека: в Изюме пострадали 73-летняя и 70-летняя женщины; в Казачьей Лопани пострадала 68-летняя женщина. Враг применил по Харьковщине 7 БпЛА типа "Герань-2"; 1 БпЛА типа "Ланцет"; 3 БпЛА типа "Молния"; 4 fpv-дрона; 1 БпЛА (тип устанавливается). Есть повреждения в 4 районах. В частности, в Купянском районе поврежден лицей (Федоровка); в Изюмском районе повреждены 20 частных домов, хозяйственные постройки, электросети (Изюм), склад агрофирмы (Мечебилово).