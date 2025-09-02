Атака россиян на Харьковщину: погибли три женщины
Киев • УНН
На Харьковщине в Купянске погибли три женщины в возрасте 69, 63 и 65 лет в результате артиллерийских обстрелов и попадания FPV-дрона. Также зафиксированы повреждения автомобиля и жилого дома в других населенных пунктах.
В Харьковской области в результате очередных российских атак погибли три человека. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в результате вражеского артиллерийского обстрела г. Купянск погибли две женщины в возрасте 69 и 63 лет. Также в Купянске из-за попадания российского FPV-дрона погибла 65-летняя женщина.
Около 9:00 российский FPV-дрон попал в автомобиль, двигавшийся по трассе между селом Цуповка и поселком Казачья Лопань. Транспортное средство слетело в кювет. В салоне находились водитель и трое пассажиров, все они не пострадали. Автомобиль поврежден. Ориентировочно в 10:00 ВС РФ обстреляли поселок Слатино. Поврежден жилой дом. По предварительным данным, атака осуществлена из реактивной системы залпового огня
Указывается, что прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.
Напомним
28 августа в Купянске российский FPV-дрон атаковал автомобиль экстренной медицинской помощи. Были ранены два работника "скорой" в возрасте 50 и 47 лет.
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко27.08.25, 14:13 • 69491 просмотр