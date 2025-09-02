Атака россиян на Харьковщину: погибли три женщины

$41.370.05
48.470.27
ukenru
2 сентября, 11:50 • 43139 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 71946 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 113755 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 129027 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 70528 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 133278 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 48651 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 86698 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53430 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108385 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 218208 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 218089 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 207673 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 204322 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 198978 просмотра
публикации
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 43139 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 113755 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 129027 просмотра
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 76496 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 133278 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Парубий
Михаил Федоров
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Государственная граница Украины
Европа
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 8722 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 24009 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 27318 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 41934 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 86698 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
E-6 Mercury

Атака россиян на Харьковщину: погибли три женщины

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На Харьковщине в Купянске погибли три женщины в возрасте 69, 63 и 65 лет в результате артиллерийских обстрелов и попадания FPV-дрона. Также зафиксированы повреждения автомобиля и жилого дома в других населенных пунктах.

Атака россиян на Харьковщину: погибли три женщины

В Харьковской области в результате очередных российских атак погибли три человека. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в результате вражеского артиллерийского обстрела г. Купянск погибли две женщины в возрасте 69 и 63 лет. Также в Купянске из-за попадания российского FPV-дрона погибла 65-летняя женщина.

Около 9:00 российский FPV-дрон попал в автомобиль, двигавшийся по трассе между селом Цуповка и поселком Казачья Лопань. Транспортное средство слетело в кювет. В салоне находились водитель и трое пассажиров, все они не пострадали. Автомобиль поврежден. Ориентировочно в 10:00 ВС РФ обстреляли поселок Слатино. Поврежден жилой дом. По предварительным данным, атака осуществлена из реактивной системы залпового огня

- говорится в сообщении.

Указывается, что прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним

28 августа в Купянске российский FPV-дрон атаковал автомобиль экстренной медицинской помощи. Были ранены два работника "скорой" в возрасте 50 и 47 лет.

В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко27.08.25, 14:13 • 69491 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Многоствольная ракетная установка
Харьковская область
Купянск