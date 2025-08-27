$41.400.03
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко

Киев • УНН

 • 1422 просмотра

В Сумской области российские атаки малыми пехотными группами уменьшились, врагу не удалось продвинуться вглубь. В Харьковской области враг также не имеет успехов в продвижении, атаки продолжаются в Волчанске и Строевке.

В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко

В пределах Хотинской, Юнаковской общин на Сумщине россияне продолжают свои действия с применением малых пехотных групп, однако количество атак на позиции украинских защитников уменьшилось. На Харьковщине враг не имеет успехов для того, чтобы достичь продвижения вглубь Украины. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Ситуация на Сумщине

Сумщина – это большое небольшое направление, если сравнить всю протяженность границы с россией в пределах Сумщины. В общей сложности – это 550 км. И только в пределах Хотинской, Юнаковской общин действия врага с применением малых пехотных групп продолжаются. Но за последний период количество даже атак на позиции украинских защитников значительно меньше, чем это было раньше

- рассказал Демченко.

По его словам, на Сумщине удалось сдержать врага.

Как отмечал Главнокомандующий ВСУ ранее, на Сумщине удалось сдержать противника. Удалось сделать все необходимое, чтобы враг потерпел поражение, фактически не имея возможности достичь желаемого, чтобы продвигаться вглубь территории Украины

- сказал Демченко.

Сырский: ВСУ успешно продвигаются на Сумском направлении12.08.2025, 07:28 • 3413 просмотров

Ситуация на Харьковщине

Демченко рассказал, где на Харьковщине россияне продолжают попытки атаковать позиции подразделений Госпогранслужбы.

Харьковщина – это в первую очередь направление населенного пункта Волчанск и направление населенного пункта Стройовка, это, в частности, те полосы обороны, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, где враг также продолжает попытки своими пехотными группами атаковать позиции подразделений ГПСУ

- сказал Демченко.

Он сообщил, что как по Харьковщине, так и по Сумщине любым атакам пехотными группами предшествуют многочисленные обстрелы.

На Харьковщине враг также не имеет успехов для того, чтобы достичь какого-либо продвижения вглубь территории нашей страны. По линии фронта подразделения Госпогранслужбы, особенно на Северском и Краматорском направлениях, а также на Покровском направлении ежедневно отражают штурмовые действия противника. В большинстве – это попытки продвинуться именно пехотными группами

- рассказал Демченко.

Демченко об учениях рф с беларусью: по прогнозам, россия не сможет привлечь достаточно крупную группировку, но расслабляться нельзя27.08.2025, 13:01 • 1886 просмотров

Анна Мурашко

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Сумская область
Харьковская область
Государственная пограничная служба Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Краматорск