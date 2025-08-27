В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
В Сумской области российские атаки малыми пехотными группами уменьшились, врагу не удалось продвинуться вглубь. В Харьковской области враг также не имеет успехов в продвижении, атаки продолжаются в Волчанске и Строевке.
В пределах Хотинской, Юнаковской общин на Сумщине россияне продолжают свои действия с применением малых пехотных групп, однако количество атак на позиции украинских защитников уменьшилось. На Харьковщине враг не имеет успехов для того, чтобы достичь продвижения вглубь Украины. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.
Ситуация на Сумщине
Сумщина – это большое небольшое направление, если сравнить всю протяженность границы с россией в пределах Сумщины. В общей сложности – это 550 км. И только в пределах Хотинской, Юнаковской общин действия врага с применением малых пехотных групп продолжаются. Но за последний период количество даже атак на позиции украинских защитников значительно меньше, чем это было раньше
По его словам, на Сумщине удалось сдержать врага.
Как отмечал Главнокомандующий ВСУ ранее, на Сумщине удалось сдержать противника. Удалось сделать все необходимое, чтобы враг потерпел поражение, фактически не имея возможности достичь желаемого, чтобы продвигаться вглубь территории Украины
Ситуация на Харьковщине
Демченко рассказал, где на Харьковщине россияне продолжают попытки атаковать позиции подразделений Госпогранслужбы.
Харьковщина – это в первую очередь направление населенного пункта Волчанск и направление населенного пункта Стройовка, это, в частности, те полосы обороны, где находятся подразделения Государственной пограничной службы, где враг также продолжает попытки своими пехотными группами атаковать позиции подразделений ГПСУ
Он сообщил, что как по Харьковщине, так и по Сумщине любым атакам пехотными группами предшествуют многочисленные обстрелы.
На Харьковщине враг также не имеет успехов для того, чтобы достичь какого-либо продвижения вглубь территории нашей страны. По линии фронта подразделения Госпогранслужбы, особенно на Северском и Краматорском направлениях, а также на Покровском направлении ежедневно отражают штурмовые действия противника. В большинстве – это попытки продвинуться именно пехотными группами
