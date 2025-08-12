Сырский: ВСУ успешно продвигаются на Сумском направлении

Вооруженные силы Украины сдерживают противника на фронте - в частности, на Сумском направлении ведут активные действия и достигают успехов в продвижении вперед и освобождении украинских территорий. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует УНН.

Детали

Свое сообщение он сделал по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Тяжело. Но противника сдерживаем. На Сумском направлении ведем активные действия и имеем определенные успехи в продвижении вперед, в освобождении украинской земли – отметил Сырский.

По его словам, подразделения, участвующие в боевых действиях, получат дополнительное финансирование.

По поручению Президента, каждая бригада будет иметь плюс 7 млн грн на каждый батальон, участвующий в боевых действиях - анонсировал главнокомандующий ВСУ.

Он также сообщил, что готовятся решения по другим потребностям и вопросам, которые были подняты во время рабочих поездок в войска.

Кроме того, по его словам, из армии убирают лишнюю бюрократию.

"Процедура награждения воинов, заслуживших высшие награды, будет усовершенствована и упрощена, чтобы избежать лишней волокиты. Согласовали на Ставке также необходимость сократить и цифровизировать процесс списания имущества", – рассказал Сырский.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул необходимость масштабирования применения наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых. Также он призвал улучшить обеспечение медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой.

