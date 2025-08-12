$41.390.07
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 54761 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 105465 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 155771 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 122311 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 89701 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 131073 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 130246 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 107198 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 74345 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126913 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Сырский: ВСУ успешно продвигаются на Сумском направлении

Киев • УНН

 • 742 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об успехах ВСУ на Сумском направлении и освобождении украинских территорий. Каждая бригада получит дополнительные 7 млн грн на батальон, участвующий в боевых действиях.

Сырский: ВСУ успешно продвигаются на Сумском направлении

Вооруженные силы Украины сдерживают противника на фронте - в частности, на Сумском направлении ведут активные действия и достигают успехов в продвижении вперед и освобождении украинских территорий. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует УНН.

Детали

Свое сообщение он сделал по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего.

Тяжело. Но противника сдерживаем. На Сумском направлении ведем активные действия и имеем определенные успехи в продвижении вперед, в освобождении украинской земли

– отметил Сырский.

По его словам, подразделения, участвующие в боевых действиях, получат дополнительное финансирование.

По поручению Президента, каждая бригада будет иметь плюс 7 млн грн на каждый батальон, участвующий в боевых действиях

- анонсировал главнокомандующий ВСУ.

Он также сообщил, что готовятся решения по другим потребностям и вопросам, которые были подняты во время рабочих поездок в войска.

Кроме того, по его словам, из армии убирают лишнюю бюрократию.

"Процедура награждения воинов, заслуживших высшие награды, будет усовершенствована и упрощена, чтобы избежать лишней волокиты. Согласовали на Ставке также необходимость сократить и цифровизировать процесс списания имущества", – рассказал Сырский.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул необходимость масштабирования применения наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых. Также он призвал улучшить обеспечение медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой.

