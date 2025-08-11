$41.390.07
Ексклюзив
10:23 • 25297 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 26377 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 73555 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 100087 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
11 серпня, 05:15 • 92032 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 65686 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 115452 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 199416 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 129151 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293791 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Слід масштабувати застосування роботизованих комплексів для евакуації поранених - Сирський

Київ • УНН

 • 856 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на необхідності масштабування застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених. Також він закликав поліпшити забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою.

Слід масштабувати застосування роботизованих комплексів для евакуації поранених - Сирський

Під час наради з питань військової медицини та медичного забезпечення ЗСУ головнокомандувач Олександр Сирський наголосив на необхідності масштабування застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених з поля бою, а також поліпшенні забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою.

Про це Сирський написав у Facebook, передає УНН.

Деталі

Змінюється війна та основні засоби ураження, ударні дрони суттєво збільшують глибину фронту – за таких умов значно ускладнилася евакуація поранених з поля бою. Це одне з проблемних питань, які було розглянуто на щомісячній нараді з питань військової медицини та медичного забезпечення Збройних Сил України. Заслухав доповіді командувача Медичних сил, керівників медичних служб угруповань військ та армійських корпусів, що прийняли смуги відповідальності й приступили до виконання поставлених завдань

- написав Сирський. 

За його словами, на нараді йшлося про стан спроможностей медичних підрозділів, формування та застосування окремих медичних батальйонів, укомплектованість медичних відділів.

За нинішніх обставин на полі бою дедалі важче дотримуватися вимог щодо оперативної евакуації. Однак маємо шукати ефективні відповіді на ці виклики. Крім поліпшення підготовки і забезпечення особового складу та медичних підрозділів, ситуацію можливо покращити завдяки новим технічним підходам до евакуації, зокрема через застосування безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів (НРК). Про свій позитивний досвід у цій сфері доповіли представники Десантно-штурмових військ, конкретно – 25-ї окремої повітрянодесантної бригади

- додав Сирський.

Головком визначив завдання щодо розвитку медичної служби в ЗСУ.

Нам слід масштабувати застосування НРК для евакуації поранених, поліпшити забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою, реалізувати інші логістичні й організаційні рішення для своєчасного транспортування поранених та надання їм кваліфікованої допомоги

- резюмував головком.

Нагадаємо

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо військової медицини, на якій окреслив ключові проблеми. Серед пріоритетів - поліпшення евакуації з переднього краю, зокрема за допомогою дронів, а також посилення бойових медиків і стабпунктів, де фіксується нестача персоналу. 

Павло Башинський

