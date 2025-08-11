Слід масштабувати застосування роботизованих комплексів для евакуації поранених - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив на необхідності масштабування застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених. Також він закликав поліпшити забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою.
Під час наради з питань військової медицини та медичного забезпечення ЗСУ головнокомандувач Олександр Сирський наголосив на необхідності масштабування застосування наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених з поля бою, а також поліпшенні забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою.
Про це Сирський написав у Facebook, передає УНН.
Деталі
Змінюється війна та основні засоби ураження, ударні дрони суттєво збільшують глибину фронту – за таких умов значно ускладнилася евакуація поранених з поля бою. Це одне з проблемних питань, які було розглянуто на щомісячній нараді з питань військової медицини та медичного забезпечення Збройних Сил України. Заслухав доповіді командувача Медичних сил, керівників медичних служб угруповань військ та армійських корпусів, що прийняли смуги відповідальності й приступили до виконання поставлених завдань
За його словами, на нараді йшлося про стан спроможностей медичних підрозділів, формування та застосування окремих медичних батальйонів, укомплектованість медичних відділів.
За нинішніх обставин на полі бою дедалі важче дотримуватися вимог щодо оперативної евакуації. Однак маємо шукати ефективні відповіді на ці виклики. Крім поліпшення підготовки і забезпечення особового складу та медичних підрозділів, ситуацію можливо покращити завдяки новим технічним підходам до евакуації, зокрема через застосування безпілотних систем та наземних роботизованих комплексів (НРК). Про свій позитивний досвід у цій сфері доповіли представники Десантно-штурмових військ, конкретно – 25-ї окремої повітрянодесантної бригади
Головком визначив завдання щодо розвитку медичної служби в ЗСУ.
Нам слід масштабувати застосування НРК для евакуації поранених, поліпшити забезпечення медичних підрозділів броньованою та евакуаційною технікою, реалізувати інші логістичні й організаційні рішення для своєчасного транспортування поранених та надання їм кваліфікованої допомоги
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо військової медицини, на якій окреслив ключові проблеми. Серед пріоритетів - поліпшення евакуації з переднього краю, зокрема за допомогою дронів, а також посилення бойових медиків і стабпунктів, де фіксується нестача персоналу.