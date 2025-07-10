Сирський закликає поліпшити польову медицину: не вистачає бойових медиків

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо військової медицини, на якій окреслив ключові проблеми. Серед пріоритетів - поліпшення евакуації з переднього краю, зокрема за допомогою дронів, а також посилення бойових медиків і стабпунктів, де фіксується нестача персоналу. Про це Сирський написав у своєму офіційному Telegram-каналі, передає УНН.

Серед першочергових вимог – поліпшити стан польової медицини, зокрема медичну евакуацію з переднього краю. В умовах сучасної війни маємо використовувати для цього зокрема й безпілотні системи - ідеться у дописі.

Головнокомандувач додав, що наявний рівень укомплектованості медичних служб дозволяє виконувати завдання за призначенням. Втім, "на стабпунктах медиків не вистачає", зазначає Головнокомандувач.

Ланка молодшого медичного персоналу, а саме – бойових медиків, потребує значного підсилення - наголосив він.

Щоб розв’язати цю кадрову проблему, за розпорядженням Сирського із травня на підготовку за фахом бойового медика виділяється 2% випускників БЗВП. Але, як вказано наразі, цього недостатньо, тому триває пошук дієвих рішень.

Сирський доповів Президенту щодо захисту від далекобійних ударів рф