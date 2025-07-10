Сырский призывает улучшить полевую медицину: не хватает боевых медиков

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по военной медицине, на котором обозначил ключевые проблемы. Среди приоритетов - улучшение эвакуации с переднего края, в частности с помощью дронов, а также усиление боевых медиков и стабпунктов, где фиксируется нехватка персонала. Об этом Сырский написал в своем официальном Telegram-канале, передает УНН.

Среди первоочередных требований – улучшить состояние полевой медицины, в частности медицинскую эвакуацию с переднего края. В условиях современной войны должны использовать для этого в том числе и беспилотные системы - говорится в сообщении.

Главнокомандующий добавил, что имеющийся уровень укомплектованности медицинских служб позволяет выполнять задачи по назначению. Впрочем, "на стабпунктах медиков не хватает", отмечает Главнокомандующий.

Звено младшего медицинского персонала, а именно – боевых медиков, нуждается в значительном усилении - подчеркнул он.

Чтобы решить эту кадровую проблему, по распоряжению Сырского с мая на подготовку по специальности боевого медика выделяется 2% выпускников БЗВП. Но, как указано сейчас, этого недостаточно, поэтому продолжается поиск действенных решений.

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