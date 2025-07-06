Сырский доложил Президенту о защите от дальнобойных ударов рф
Киев • УНН
Главнокомандующий Александр Сырский доложил Президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении, и защите от российских дальнобойных ударов. Зеленский отметил бригады, которые показали наибольшие результаты на фронте, и поблагодарил за дальнобойные возможности.
Главнокомандующий Александр Сырский доложил Президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте и о защите от российских дальнобойных ударов и украинской дальнобойной работе, передает УНН.
Детали
Сегодняшние доклады – прежде всего Главнокомандующий Сырский, по фронту. Покровское направление – больше всего штурмов за сутки, также другие донецкие направления, Сумщина, Харьковщина. Защита от российских дальнобойных ударов и наша дальнобойная работа
Президент выразил благодарность каждому украинскому воину за меткость и за умение достичь даже очень отдаленных районов в России.
Совместная работа Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, наших разведок – все, что добавляет Украине дальнобойных возможностей, помогает нам приближать завершение этой войны
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Кроме того, Зеленский за эту неделю отметил бригады, которые показали наибольшие результаты на фронте.
Покровское направление – это прежде всего 38-я бригада морской пехоты и 14-я бригада оперативного назначения Нацгвардии. Спасибо вам! Купянское направление – 3-я штурмовая, молодцы, воины. Харьковщина – Южно-Слобожанское направление – отличились воины 92-й штурмовой бригады. Сумщина – спасибо всем воинам 225-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады. Новопавловское направление – 37-я бригада морской пехоты и десантники Семьдесятдевятки, спасибо вам! И еще отдельная благодарность за результаты 1-му и 425-му штурмовым полкам. Спасибо всем, кто защищает наше государство и работает на то, чтобы защита Украины была возможной
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Дополнение
Министр обороны Умеров сообщал, что Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов. Это позволяет осуществлять высокоточные удары по важным целям на территории России.