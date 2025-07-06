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Сырский доложил Президенту о защите от дальнобойных ударов рф

Киев • УНН

 • 671 просмотра

Главнокомандующий Александр Сырский доложил Президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте, в частности на Покровском направлении, и защите от российских дальнобойных ударов. Зеленский отметил бригады, которые показали наибольшие результаты на фронте, и поблагодарил за дальнобойные возможности.

Сырский доложил Президенту о защите от дальнобойных ударов рф

Главнокомандующий Александр Сырский доложил Президенту Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте и о защите от российских дальнобойных ударов и украинской дальнобойной работе, передает УНН.

Детали

Сегодняшние доклады – прежде всего Главнокомандующий Сырский, по фронту. Покровское направление – больше всего штурмов за сутки, также другие донецкие направления, Сумщина, Харьковщина. Защита от российских дальнобойных ударов и наша дальнобойная работа

- сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность каждому украинскому воину за меткость и за умение достичь даже очень отдаленных районов в России.

Совместная работа Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, наших разведок – все, что добавляет Украине дальнобойных возможностей, помогает нам приближать завершение этой войны

 - заявил Зеленский.

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Кроме того, Зеленский за эту неделю отметил бригады, которые показали наибольшие результаты на фронте.

Покровское направление – это прежде всего 38-я бригада морской пехоты и 14-я бригада оперативного назначения Нацгвардии. Спасибо вам! Купянское направление – 3-я штурмовая, молодцы, воины. Харьковщина – Южно-Слобожанское направление – отличились воины 92-й штурмовой бригады. Сумщина – спасибо всем воинам 225-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады. Новопавловское направление – 37-я бригада морской пехоты и десантники Семьдесятдевятки, спасибо вам! И еще отдельная благодарность за результаты 1-му и 425-му штурмовым полкам. Спасибо всем, кто защищает наше государство и работает на то, чтобы защита Украины была возможной

- сказал Президент.

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Дополнение

Министр обороны Умеров сообщал, что Украина разработала план системных дальнобойных операций и законтрактовала несколько десятков тысяч дальнобойных дронов. Это позволяет осуществлять высокоточные удары по важным целям на территории России.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Рустем Умеров
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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