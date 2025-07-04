Обсудили возможности по ПВО и увеличение защиты неба: Зеленский раскрыл первые подробности разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал подробности разговора с президентом США Дональдом Трампом. Речь шла о возможностях по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба, передает УНН.

Мы сегодня говорили о ситуации: о российских воздушных ударах и шире – о ситуации на фронте. Президент Трамп очень хорошо проинформирован, спасибо за это внимание к Украине. Обсудили возможности по ПВО и договорились, что будем работать над увеличением защиты неба. Договорились о соответствующей встрече наших команд - сообщил Зеленский.

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Разговор Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, похоже, состоялся. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщил, что "разговор между Президентами", без уточнений, был "очень важный и содержательный"