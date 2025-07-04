Обговорили можливості щодо ППО та збільшення захисту неба: Зеленський розкрив перші подробиці розмови із Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом можливості щодо протиповітряної оборони. Сторони домовились працювати над збільшенням захисту українського неба та провести зустріч команд.
Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці розмови із президентом США Дональдом Трампом. Йшлося про можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба, передає УНН.
Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд
Додамо
Розмова Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, схоже, відбулася. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що "розмова між Президентами", без уточнень, була "дуже важлива і змістовна"