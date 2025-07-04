Обговорили можливості щодо ППО та збільшення захисту неба: Зеленський розкрив перші подробиці розмови із Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів подробиці розмови із президентом США Дональдом Трампом. Йшлося про можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба, передає УНН.

Ми сьогодні говорили про ситуацію: про російські повітряні удари та ширше – про ситуацію на фронті. Президент Трамп дуже добре поінформований, дякую за цю увагу до України. Обговорили можливості щодо ППО й домовились, що будемо працювати над збільшенням захисту неба. Домовилися про відповідну зустріч наших команд - повідомив Зеленський.

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Розмова Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа, схоже, відбулася. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що "розмова між Президентами", без уточнень, була "дуже важлива і змістовна"