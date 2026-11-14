У Фінській затоці атакували російський військовий корабель – серед екіпажу є загиблі та поранені

У Фінській затоці внаслідок атаки безпілотників на російський військовий корабель загинули та дістали поранення члени екіпажу. Судно зазнало серйозних пошкоджень і змогло продовжити рух до Санкт-Петербурга лише за допомогою корабля супроводу. Про це повідомляє фінський мовник Yle із посиланням на естонську телерадіокомпанію ERR, пише УНН.

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Про втрати серед російських моряків у п'ятницю, 13 листопада, повідомив полковник Збройних сил Естонії Арон Калмус. За його словами, удару завдали вранці в середу поблизу острова Суурсаарі у Фінській затоці.

Російський військовий корабель, який Калмус назвав корветом класу "Свіяжськ", отримав численні влучання безпілотників. Унаслідок атаки судно зазнало значних пошкоджень, а серед його екіпажу є загиблі та поранені.

Точну кількість загиблих і постраждалих естонський військовий не уточнив.

Одночасно Україна атакувала російський нафтовий порт

За словами Калмуса, одночасно з ударом по військовому кораблю українські безпілотники атакували нафтовий порт Усть-Луга в Ленінградській області росії.

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Як повідомляла СБУ, внаслідок атаки пошкоджень зазнали нафтові резервуари, насосні станції, трубопроводи та інфраструктура для транспортування нафтопродуктів. На території порту також спалахнула масштабна пожежа.

Естонський полковник зазначив, що Усть-Луга є одним із найбільших російських портів, тому пошкодження його інфраструктури можуть суттєво вплинути на експорт через Балтійське море.

За його оцінкою, після атаки потужність перевалки нафти в порту скоротилася приблизно із 700 тисяч до 300 тисяч тонн на добу.

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