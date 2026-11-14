В Финском заливе атаковали российский военный корабль — среди экипажа есть погибшие и раненые
Киев • УНН
Российский корвет атаковали у Суурсаари: есть погибшие и раненые, судно сопроводили в Санкт-Петербург. Удар также повредил порт Усть-Луга.
В Финском заливе в результате атаки беспилотников на российский военный корабль погибли и получили ранения члены экипажа. Судно получило серьезные повреждения и смогло продолжить движение в Санкт-Петербург только с помощью корабля сопровождения. Об этом сообщает финский вещатель Yle со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR, пишет УНН.
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О потерях среди российских моряков в пятницу, 13 ноября, сообщил полковник Вооруженных сил Эстонии Арон Калмус. По его словам, удар был нанесен утром в среду вблизи острова Суурсаари в Финском заливе.
Российский военный корабль, который Калмус назвал корветом класса "Свияжск", получил многочисленные попадания беспилотников. В результате атаки судно получило значительные повреждения, среди его экипажа есть погибшие и раненые.
Точное количество погибших и пострадавших эстонский военный не уточнил.
Одновременно Украина атаковала российский нефтяной порт
По словам Калмуса, одновременно с ударом по военному кораблю украинские беспилотники атаковали нефтяной порт Усть-Луга в Ленинградской области россии.
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Как сообщала СБУ, в результате атаки повреждения получили нефтяные резервуары, насосные станции, трубопроводы и инфраструктура для транспортировки нефтепродуктов. На территории порта также вспыхнул масштабный пожар.
Эстонский полковник отметил, что Усть-Луга является одним из крупнейших российских портов, поэтому повреждение его инфраструктуры может существенно повлиять на экспорт через Балтийское море.
По его оценке, после атаки мощность перевалки нефти в порту сократилась примерно с 700 тысяч до 300 тысяч тонн в сутки.
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