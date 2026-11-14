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США почали працювати над найбільшим обміном полоненими між Україною та росією за час війни – Білий дім

Київ • УНН

 • 9326 перегляди

Віткофф і Кушнер за дорученням Трампа працюють над масштабним обміном полоненими між Україною та росією. Кількість і терміни не уточнили.

США почали працювати над найбільшим обміном полоненими між Україною та росією за час війни – Білий дім

Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали роботу над обміном полоненими між Україною та росією, який може стати найбільшим за час повномасштабної війни. Про це повідомила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі у соцмережі X, пише УНН.

Деталі

За її словами, Віткофф і Кушнер за дорученням президента Дональда Трампа активно співпрацюють з українською та російською сторонами, щоб досягти завершення війни.

Трамп сповнений рішучості очолити зусилля задля завершення війни - Віткофф13.11.26, 04:19 • 23260 переглядiв

Цього тижня американські представники провели другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, а також зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним.

Крім того, їм вдалося забезпечити участь європейських партнерів у майбутніх переговорах.

На цьому тижні вони провели історичний другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, зустрілися з президентами Зеленським і путіним, забезпечили участь європейських партнерів у майбутніх обговореннях і розпочали роботу над тим, що може стати найбільшим обміном полоненими за час війни

– написала Келлі.

Представниця Білого дому назвала результати дипломатичних зусиль обнадійливим прогресом на шляху до миру.

Водночас конкретну кількість військовополонених, яких можуть обміняти Україна та росія, а також можливі терміни проведення обміну вона не уточнила.

Обмін полоненими, залучення Європи та наступні зустрічі: Зеленський оцінив результати переговорів13.11.26, 07:22 • 18839 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Стів Віткофф
Білий дім
Абу-Дабі
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
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