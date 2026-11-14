США почали працювати над найбільшим обміном полоненими між Україною та росією за час війни – Білий дім
Київ • УНН
Віткофф і Кушнер за дорученням Трампа працюють над масштабним обміном полоненими між Україною та росією. Кількість і терміни не уточнили.
Спеціальний посланник президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер розпочали роботу над обміном полоненими між Україною та росією, який може стати найбільшим за час повномасштабної війни. Про це повідомила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі у соцмережі X, пише УНН.
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За її словами, Віткофф і Кушнер за дорученням президента Дональда Трампа активно співпрацюють з українською та російською сторонами, щоб досягти завершення війни.
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Цього тижня американські представники провели другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, а також зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним.
Крім того, їм вдалося забезпечити участь європейських партнерів у майбутніх переговорах.
На цьому тижні вони провели історичний другий раунд тристоронніх переговорів в Абу-Дабі, зустрілися з президентами Зеленським і путіним, забезпечили участь європейських партнерів у майбутніх обговореннях і розпочали роботу над тим, що може стати найбільшим обміном полоненими за час війни
Представниця Білого дому назвала результати дипломатичних зусиль обнадійливим прогресом на шляху до миру.
Водночас конкретну кількість військовополонених, яких можуть обміняти Україна та росія, а також можливі терміни проведення обміну вона не уточнила.
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