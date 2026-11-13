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The Guardian

Обмін полоненими, залучення Європи та наступні зустрічі: Зеленський оцінив результати переговорів

Київ • УНН

 • 8812 перегляди

Зеленський повідомив про підготовку найбільшого обміну полоненими та активніше залучення Європи до переговорів. ЄС стане їх повноправним учасником.

Обмін полоненими, залучення Європи та наступні зустрічі: Зеленський оцінив результати переговорів

Президент Володимир Зеленський підсумував результати переговорів, що відбулись цього тижня. Про це повідомляє УНН.

Деталі

За словами глави держави, основними стали досягнення на гуманітарному та дипломатичному напрямах.

Буде звільнення полонених, і розраховуємо на найбільший обмін за час цієї війни. Другий результат: ще активніше залучаємо європейських представників до дипломатії, щоб вони на рівних умовах були за столом перемовин. Україна завжди захищає інтереси всієї Європи. Третє: готуємо ще й наступні багатосторонні зустрічі. Дипломатія і надалі буде активною

- зазначив Зеленський.

Він додав, що формування майбутньої архітектури безпеки Європи безпосередньо залежить від того, коли та як закінчиться війна росії проти України, при цьому Україна вже є оборонною лінією континенту.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Дубліні повідомив, що Європейський Союз стане повноправним учасником переговорного процесу щодо завершення війни в Україні.

путін погодився на участь Європи у переговорах щодо війни в Україні - Кушнер13.11.26, 01:44 • 15797 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Європейський Союз
Європа
Володимир Зеленський
Україна