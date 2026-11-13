Обмін полоненими, залучення Європи та наступні зустрічі: Зеленський оцінив результати переговорів
Київ • УНН
Зеленський повідомив про підготовку найбільшого обміну полоненими та активніше залучення Європи до переговорів. ЄС стане їх повноправним учасником.
Президент Володимир Зеленський підсумував результати переговорів, що відбулись цього тижня. Про це повідомляє УНН.
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За словами глави держави, основними стали досягнення на гуманітарному та дипломатичному напрямах.
Буде звільнення полонених, і розраховуємо на найбільший обмін за час цієї війни. Другий результат: ще активніше залучаємо європейських представників до дипломатії, щоб вони на рівних умовах були за столом перемовин. Україна завжди захищає інтереси всієї Європи. Третє: готуємо ще й наступні багатосторонні зустрічі. Дипломатія і надалі буде активною
Він додав, що формування майбутньої архітектури безпеки Європи безпосередньо залежить від того, коли та як закінчиться війна росії проти України, при цьому Україна вже є оборонною лінією континенту.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Дубліні повідомив, що Європейський Союз стане повноправним учасником переговорного процесу щодо завершення війни в Україні.
путін погодився на участь Європи у переговорах щодо війни в Україні - Кушнер13.11.26, 01:44 • 15797 переглядiв