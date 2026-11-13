Обмен пленными, привлечение Европы и последующие встречи: Зеленский оценил результаты переговоров
Киев • УНН
Зеленский сообщил о подготовке крупнейшего обмена пленными и более активном привлечении Европы к переговорам. ЕС станет их полноправным участником.
Президент Владимир Зеленский подвел итоги переговоров, состоявшихся на этой неделе. Об этом сообщает УНН.
Детали
По словам главы государства, основными стали достижения на гуманитарном и дипломатическом направлениях.
Будет освобождение пленных, и мы рассчитываем на крупнейший обмен за время этой войны. Второй результат: еще активнее привлекаем европейских представителей к дипломатии, чтобы они на равных условиях были за столом переговоров. Украина всегда защищает интересы всей Европы. Третье: готовим также следующие многосторонние встречи. Дипломатия и впредь будет активной
Он добавил, что формирование будущей архитектуры безопасности Европы непосредственно зависит от того, когда и как закончится война россии против Украины, при этом Украина уже является оборонительной линией континента.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи со спецпредставителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Дублине сообщил, что Европейский Союз станет полноправным участником переговорного процесса по завершению войны в Украине.
Путин согласился на участие Европы в переговорах по поводу войны в Украине — Кушнер13.11.26, 01:44 • 17013 просмотров