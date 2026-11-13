Обмен пленными, привлечение Европы и последующие встречи: Зеленский оценил результаты переговоров

Президент Владимир Зеленский подвел итоги переговоров, состоявшихся на этой неделе. Об этом сообщает УНН.

По словам главы государства, основными стали достижения на гуманитарном и дипломатическом направлениях.

Будет освобождение пленных, и мы рассчитываем на крупнейший обмен за время этой войны. Второй результат: еще активнее привлекаем европейских представителей к дипломатии, чтобы они на равных условиях были за столом переговоров. Украина всегда защищает интересы всей Европы. Третье: готовим также следующие многосторонние встречи. Дипломатия и впредь будет активной