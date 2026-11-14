США начали работать над крупнейшим обменом пленными между Украиной и Россией за время войны — Белый дом
Киев • УНН
Виткофф и Кушнер по поручению Трампа работают над масштабным обменом пленными между Украиной и Россией. Количество и сроки не уточнили.
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер начали работу над обменом пленными между Украиной и Россией, который может стать крупнейшим за время полномасштабной войны. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли в соцсети X, пишет УНН.
Детали
По ее словам, Уиткофф и Кушнер по поручению президента Дональда Трампа активно сотрудничают с украинской и российской сторонами, чтобы добиться завершения войны.
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На этой неделе американские представители провели второй раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби, а также встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором владимиром путиным.
Кроме того, им удалось обеспечить участие европейских партнеров в будущих переговорах.
На этой неделе они провели исторический второй раунд трехсторонних переговоров в Абу-Даби, встретились с президентами Зеленским и путиным, обеспечили участие европейских партнеров в будущих обсуждениях и начали работу над тем, что может стать крупнейшим обменом пленными за время войны
Представительница Белого дома назвала результаты дипломатических усилий обнадеживающим прогрессом на пути к миру.
В то же время конкретное количество военнопленных, которых могут обменять Украина и Россия, а также возможные сроки проведения обмена она не уточнила.
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