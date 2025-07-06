Сирський доповів Президенту щодо захисту від далекобійних ударів рф
Київ • УНН
Головнокомандувач Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку, та захист від російських далекобійних ударів. Зеленський відзначив бригади, які показали найбільші результати на фронті, та подякував за далекобійні можливості.
Головком Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті й про захист від російських далекобійних ударів і українську далекобійну роботу, передає УНН.
Деталі
Сьогоднішні доповіді – передусім Головком Сирський, по фронту. Покровський напрямок – найбільше штурмів за добу, також інші донецькі напрямки, Сумщина, Харківщина. Захист від російських далекобійних ударів і наша далекобійна робота
Президент висловив вдячність кожному українському воїну за влучність і за вміння досягти навіть дуже віддалених районів у росії.
Спільна робота Збройних Сил України, Служби безпеки України, наших розвідок – усе, що додає Україні далекобійних можливостей, допомагає нам наближати завершення цієї війни
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Окрім того, Зеленський за цей тиждень відзначив бригади, які показали найбільше результатів на фронті.
Покровський напрямок – це насамперед 38-ма бригада морської піхоти та 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії. Дякую вам! Куп'янський напрямок – 3-тя штурмова, молодці, воїни. Харківщина – Південно-Слобожанський напрямок – відзначились воїни 92-ї штурмової бригади. Сумщина – дякую всім воїнам 225-го штурмового полку та 95-ї десантно-штурмової бригади. Новопавлівський напрямок – 37-ма бригада морської піхоти та десантники Сімдесятдевʼятки, дякую вам! І ще окрема вдячність за результати 1-му та 425-му штурмовим полкам. Дякую всім, хто захищає нашу державу і працює на те, щоб захист України був можливим
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Доповнення
Міністр оборони Умєров повідомляв, що Україна розробила план системних далекобійних операцій та законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів. Це дає змогу здійснювати високоточні удари по важливих цілях на території росії.