Сирський доповів Президенту щодо захисту від далекобійних ударів рф

Головком Олександр Сирський доповів Президенту Володимиру Зеленському про ситуацію на фронті й про захист від російських далекобійних ударів і українську далекобійну роботу, передає УНН.

Сьогоднішні доповіді – передусім Головком Сирський, по фронту. Покровський напрямок – найбільше штурмів за добу, також інші донецькі напрямки, Сумщина, Харківщина. Захист від російських далекобійних ударів і наша далекобійна робота

Президент висловив вдячність кожному українському воїну за влучність і за вміння досягти навіть дуже віддалених районів у росії.

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Окрім того, Зеленський за цей тиждень відзначив бригади, які показали найбільше результатів на фронті.

Покровський напрямок – це насамперед 38-ма бригада морської піхоти та 14-та бригада оперативного призначення Нацгвардії. Дякую вам! Куп'янський напрямок – 3-тя штурмова, молодці, воїни. Харківщина – Південно-Слобожанський напрямок – відзначились воїни 92-ї штурмової бригади. Сумщина – дякую всім воїнам 225-го штурмового полку та 95-ї десантно-штурмової бригади. Новопавлівський напрямок – 37-ма бригада морської піхоти та десантники Сімдесятдевʼятки, дякую вам! І ще окрема вдячність за результати 1-му та 425-му штурмовим полкам. Дякую всім, хто захищає нашу державу і працює на те, щоб захист України був можливим