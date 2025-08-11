Следует масштабировать применение роботизированных комплексов для эвакуации раненых - Сырский
Во время совещания по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения ВСУ главнокомандующий Александр Сырский отметил необходимость масштабирования применения наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых с поля боя, а также улучшения обеспечения медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой.
Об этом Сырский написал в Facebook, передает УНН.
Детали
Меняется война и основные средства поражения, ударные дроны существенно увеличивают глубину фронта – в таких условиях значительно усложнилась эвакуация раненых с поля боя. Это один из проблемных вопросов, которые были рассмотрены на ежемесячном совещании по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины. Заслушал доклады командующего Медицинскими силами, руководителей медицинских служб группировок войск и армейских корпусов, которые приняли полосы ответственности и приступили к выполнению поставленных задач
По его словам, на совещании речь шла о состоянии возможностей медицинских подразделений, формировании и применении отдельных медицинских батальонов, укомплектованности медицинских отделов.
В нынешних обстоятельствах на поле боя все труднее соблюдать требования по оперативной эвакуации. Однако должны искать эффективные ответы на эти вызовы. Кроме улучшения подготовки и обеспечения личного состава и медицинских подразделений, ситуацию можно улучшить благодаря новым техническим подходам к эвакуации, в частности через применение беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов (НРК). О своем положительном опыте в этой сфере доложили представители Десантно-штурмовых войск, конкретно – 25-й отдельной воздушно-десантной бригады
Главком определил задачи по развитию медицинской службы в ВСУ.
Нам следует масштабировать применение НРК для эвакуации раненых, улучшить обеспечение медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой, реализовать другие логистические и организационные решения для своевременной транспортировки раненых и оказания им квалифицированной помощи
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по военной медицине, на котором обозначил ключевые проблемы. Среди приоритетов - улучшение эвакуации с переднего края, в частности с помощью дронов, а также усиление боевых медиков и стабпунктов, где фиксируется нехватка персонала.