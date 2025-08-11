Следует масштабировать применение роботизированных комплексов для эвакуации раненых - Сырский

$41.390.07
48.190.08
ukenru
Эксклюзив
10:23 • 25203 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 26264 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 73400 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 99936 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 91963 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 65658 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 115422 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 199369 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 129141 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 293786 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
7.1м/с
47%
752мм
Популярные новости
Трамп на переговорах с Путиным будет действовать с позиции мира через силу - Маркарова11 августа, 03:04 • 56066 просмотра
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT06:46 • 79345 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине08:11 • 20229 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 21436 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения10:29 • 21432 просмотра
публикации
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 17153 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 22534 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 25214 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 73411 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 99951 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Сергей Лещенко
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Аляска
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 85381 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 199353 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 350548 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 253434 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 261310 просмотра
Актуальное
Хранитель
Х-101
Facebook
Еврофайтер Тайфун
Нью-Йорк Таймс

Следует масштабировать применение роботизированных комплексов для эвакуации раненых - Сырский

Киев • УНН

 • 844 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил необходимость масштабирования применения наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых. Также он призвал улучшить обеспечение медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой.

Следует масштабировать применение роботизированных комплексов для эвакуации раненых - Сырский

Во время совещания по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения ВСУ главнокомандующий Александр Сырский отметил необходимость масштабирования применения наземных роботизированных комплексов для эвакуации раненых с поля боя, а также улучшения обеспечения медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой.

Об этом Сырский написал в Facebook, передает УНН.

Детали

Меняется война и основные средства поражения, ударные дроны существенно увеличивают глубину фронта – в таких условиях значительно усложнилась эвакуация раненых с поля боя. Это один из проблемных вопросов, которые были рассмотрены на ежемесячном совещании по вопросам военной медицины и медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины. Заслушал доклады командующего Медицинскими силами, руководителей медицинских служб группировок войск и армейских корпусов, которые приняли полосы ответственности и приступили к выполнению поставленных задач

- написал Сырский. 

По его словам, на совещании речь шла о состоянии возможностей медицинских подразделений, формировании и применении отдельных медицинских батальонов, укомплектованности медицинских отделов.

В нынешних обстоятельствах на поле боя все труднее соблюдать требования по оперативной эвакуации. Однако должны искать эффективные ответы на эти вызовы. Кроме улучшения подготовки и обеспечения личного состава и медицинских подразделений, ситуацию можно улучшить благодаря новым техническим подходам к эвакуации, в частности через применение беспилотных систем и наземных роботизированных комплексов (НРК). О своем положительном опыте в этой сфере доложили представители Десантно-штурмовых войск, конкретно – 25-й отдельной воздушно-десантной бригады

- добавил Сырский.

Главком определил задачи по развитию медицинской службы в ВСУ.

Нам следует масштабировать применение НРК для эвакуации раненых, улучшить обеспечение медицинских подразделений бронированной и эвакуационной техникой, реализовать другие логистические и организационные решения для своевременной транспортировки раненых и оказания им квалифицированной помощи

- резюмировал главком.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел совещание по военной медицине, на котором обозначил ключевые проблемы. Среди приоритетов - улучшение эвакуации с переднего края, в частности с помощью дронов, а также усиление боевых медиков и стабпунктов, где фиксируется нехватка персонала. 

Павел Башинский

ВойнаТехнологии
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Facebook
Беспилотный летательный аппарат