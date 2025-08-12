ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУ
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации СНБО предупреждает о новой волне фейков РФ. Прокремлевские медиа распространяют «свидетельства» о якобы грабежах и минировании тел украинскими военными.
российская пропаганда активизировала кампанию по дискредитации украинских военных, распространяя очередную серию фейков о якобы "бесчеловечной тактике" и "издевательствах над мирными жителями". Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в прокремлевских медиа появились "свидетельства" российских военных, что якобы ВСУ "грабят и сжигают дома" жителей Яблоновки Донецкой области. Также распространяется дезинформация, что во время отступления украинские военные якобы "минируют тела погибших гражданских и своих бойцов".
Эти заявления не соответствуют действительности. Они основываются исключительно на комментариях российских военных, без каких-либо доказательств или независимых источников
Там подчеркивают, что подобными фейками россия пытается скрыть и оправдать собственные военные преступления, ослабить доверие к ВСУ в глазах украинского общества и международной аудитории.
Напомним
Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды во второй половине августа. Враг будет дискредитировать переговорный процесс, обмен пленными и распространять фейки о потере суверенитета Украины.
