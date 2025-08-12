ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУ

$41.390.07
Эксклюзив
11 августа, 16:37
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
Трамп заявил, что в эту пятницу едет к Путину в Россию
11 августа, 15:45
Взаимное признание и без силовых операций: Армения и Азербайджан обнародовали текст мирного соглашения
11 августа, 16:15
Харьков атаковал вражеский дрон "Молния"
11 августа, 16:43
Adidas извиняется за сандалии, копирующие гуараче: Мексика требует от спортивного гиганта компенсации
11 августа, 17:27
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантом
19:18
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
11 августа, 12:35
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно
11 августа, 10:52
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взятке
11 августа, 10:29
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Европа
Великобритания
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантом
19:18
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
11 августа, 12:35
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии
9 августа, 15:20
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
9 августа, 13:49
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
8 августа, 11:15
Беспилотный летательный аппарат
Instagram
Forbes
Financial Times
Пистолет

ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУ

Киев

 • 228 просмотра

Центр противодействия дезинформации СНБО предупреждает о новой волне фейков РФ. Прокремлевские медиа распространяют «свидетельства» о якобы грабежах и минировании тел украинскими военными.

ЦПД СНБО: российская пропаганда распространяет фейки о «бесчеловечной тактике» ВСУ

российская пропаганда активизировала кампанию по дискредитации украинских военных, распространяя очередную серию фейков о якобы "бесчеловечной тактике" и "издевательствах над мирными жителями". Об этом предупреждает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в прокремлевских медиа появились "свидетельства" российских военных, что якобы ВСУ "грабят и сжигают дома" жителей Яблоновки Донецкой области. Также распространяется дезинформация, что во время отступления украинские военные якобы "минируют тела погибших гражданских и своих бойцов".

Эти заявления не соответствуют действительности. Они основываются исключительно на комментариях российских военных, без каких-либо доказательств или независимых источников

- подчеркивают в ЦПД.

Там подчеркивают, что подобными фейками россия пытается скрыть и оправдать собственные военные преступления, ослабить доверие к ВСУ в глазах украинского общества и международной аудитории.

Напомним

Центр противодействия дезинформации СНБО прогнозирует активизацию российской пропаганды во второй половине августа. Враг будет дискредитировать переговорный процесс, обмен пленными и распространять фейки о потере суверенитета Украины.

ЦПД СНБО на фоне мирных усилий: информация о "планах" и "договоренностях" с условиями - это выдумки
08.08.25, 13:38

Вадим Хлюдзинский

Общество
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина