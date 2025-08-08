$41.460.15
48.280.01
ukenru
10:49 • 2706 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 22404 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 18913 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 17465 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 29588 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 18850 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 42316 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 48532 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 28550 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 96178 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
09:00 • 29537 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%
7 августа, 15:56 • 96155 просмотра
ЦПД РНБО на фоне мирных усилий: информация о «планах» и «договоренностях» с условиями — это выдумки

Киев • УНН

 • 968 просмотра

Руководитель ЦПД СНБО Коваленко заявил, что информация о «планах» и «договоренностях» в медиа является выдумкой. Это сообщение появилось после публикаций СМИ о возможных вариантах развития событий на фоне мирных усилий Дональда Трампа.

ЦПД РНБО на фоне мирных усилий: информация о «планах» и «договоренностях» с условиями — это выдумки

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что информация о "планах" и "договоренностях", которая сейчас появляется в медиа на фоне мирных усилий, является вымыслом, пишет УНН.

Еще раз скажу, информация о разных "планах" и "договоренностях" с условиями, которая появляется в разных медиа, - это выдумки. Ни одно медиа не владеет никакими планами, потому что идет совсем другой процесс. Меньше рефлексируйте

- написал руководитель ЦПД СНБО Коваленко.

Его сообщение появилось после обнародования рядом СМИ информации о "планах" относительно возможных вариантов развития событий и урегулирования на фоне мирных усилий президента США Дональда Трампа, в администрации которого сообщали о планах встречи на уровне лидеров с участием Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского, главы кремля владимира путина.

Украина готова к прекращению огня, но не признает оккупацию территорий Россией - Telegraph08.08.25, 12:58 • 1422 просмотра

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что очень велика вероятность трехсторонней встречи с участием Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.

Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп08.08.25, 00:06 • 28550 просмотров

СМИ также сообщали, что Трамп намерен лично встретиться с путиным уже на следующей неделе, и вскоре после этого - с путиным и Зеленским.

"Это зависит от Путина": Трамп ответил, действителен ли дедлайн по достижению соглашения о прекращении боевых действий с Украиной08.08.25, 00:18 • 13552 просмотра

В кремле впоследствии заявили о согласовании встречи путина и Трампа в ближайшие дни.

А сам Зеленский сообщил, что обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний.

путин заявил, что его встреча с Зеленским вполне возможна, но "для этого должны быть созданы условия". Он также выразил заинтересованность во встрече с Трампом, которая, по его словам, была взаимной.

Переговоры года или большая иллюзия: Трамп и Путин готовятся к встрече по миру в Украине08.08.25, 11:15 • 1694 просмотра

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина