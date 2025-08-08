ЦПД РНБО на фоне мирных усилий: информация о «планах» и «договоренностях» с условиями — это выдумки
Киев • УНН
Руководитель ЦПД СНБО Коваленко заявил, что информация о «планах» и «договоренностях» в медиа является выдумкой. Это сообщение появилось после публикаций СМИ о возможных вариантах развития событий на фоне мирных усилий Дональда Трампа.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что информация о "планах" и "договоренностях", которая сейчас появляется в медиа на фоне мирных усилий, является вымыслом, пишет УНН.
Еще раз скажу, информация о разных "планах" и "договоренностях" с условиями, которая появляется в разных медиа, - это выдумки. Ни одно медиа не владеет никакими планами, потому что идет совсем другой процесс. Меньше рефлексируйте
Его сообщение появилось после обнародования рядом СМИ информации о "планах" относительно возможных вариантов развития событий и урегулирования на фоне мирных усилий президента США Дональда Трампа, в администрации которого сообщали о планах встречи на уровне лидеров с участием Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского, главы кремля владимира путина.
Украина готова к прекращению огня, но не признает оккупацию территорий Россией - Telegraph08.08.25, 12:58 • 1422 просмотра
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что очень велика вероятность трехсторонней встречи с участием Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп08.08.25, 00:06 • 28550 просмотров
СМИ также сообщали, что Трамп намерен лично встретиться с путиным уже на следующей неделе, и вскоре после этого - с путиным и Зеленским.
"Это зависит от Путина": Трамп ответил, действителен ли дедлайн по достижению соглашения о прекращении боевых действий с Украиной08.08.25, 00:18 • 13552 просмотра
В кремле впоследствии заявили о согласовании встречи путина и Трампа в ближайшие дни.
А сам Зеленский сообщил, что обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний.
путин заявил, что его встреча с Зеленским вполне возможна, но "для этого должны быть созданы условия". Он также выразил заинтересованность во встрече с Трампом, которая, по его словам, была взаимной.
Переговоры года или большая иллюзия: Трамп и Путин готовятся к встрече по миру в Украине08.08.25, 11:15 • 1694 просмотра