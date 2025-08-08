ЦПД РНБО на фоне мирных усилий: информация о «планах» и «договоренностях» с условиями — это выдумки

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что информация о "планах" и "договоренностях", которая сейчас появляется в медиа на фоне мирных усилий, является вымыслом, пишет УНН.

Еще раз скажу, информация о разных "планах" и "договоренностях" с условиями, которая появляется в разных медиа, - это выдумки. Ни одно медиа не владеет никакими планами, потому что идет совсем другой процесс. Меньше рефлексируйте - написал руководитель ЦПД СНБО Коваленко.

Его сообщение появилось после обнародования рядом СМИ информации о "планах" относительно возможных вариантов развития событий и урегулирования на фоне мирных усилий президента США Дональда Трампа, в администрации которого сообщали о планах встречи на уровне лидеров с участием Трампа, Президента Украины Владимира Зеленского, главы кремля владимира путина.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что очень велика вероятность трехсторонней встречи с участием Президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.

СМИ также сообщали, что Трамп намерен лично встретиться с путиным уже на следующей неделе, и вскоре после этого - с путиным и Зеленским.

В кремле впоследствии заявили о согласовании встречи путина и Трампа в ближайшие дни.

А сам Зеленский сообщил, что обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний.

путин заявил, что его встреча с Зеленским вполне возможна, но "для этого должны быть созданы условия". Он также выразил заинтересованность во встрече с Трампом, которая, по его словам, была взаимной.

