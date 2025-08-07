Зеленський розкрив деталі обговорених форматів зустрічей лідерів задля миру
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський повідомив про обговорення різних форматів зустрічей на рівні лідерів. Йдеться про два двосторонні та один тристоронній формати для досягнення миру.
Учора обговорювались різні потенційні формати зустрічей заради миру на рівні лідерів найближчим часом: два двосторонні формати, один тристоронній. Україна не боїться зустрічей і очікує такого ж сміливого підходу з російської сторони. Час завершувати війну. Дякую всім, хто допомагає
Нагадаємо
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що є дуже велика ймовірність тристоронньої зустрічі за участю Президента України Володимира Зеленського та російського диктатора володимира путіна.
ЗМІ також повідомляли, що Трамп має намір особисто зустрітися з путіним вже наступного тижня, і невдовзі після цього - з путіним та Зеленським.
У кремлі згодом заявили про погодження зустрічі путіна і Трампа найближчими днями.