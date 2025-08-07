Зеленський анонсував переговори з європейськими лідерами: у фокусі - мир і формат зустрічі для лідерів
Київ • УНН
Президент Зеленський анонсував низку переговорів з європейськими лідерами та вже мав розмову з Генсеком НАТО. Обговорюються припинення вогню, формат зустрічі лідерів та довготривала безпека.
Президент України Володимир Зеленський анонсував низку переговорів з європейськими лідерами, серед питань на порядку денному будуть припинення вогню, формат зустрічі лідерів та довготривалість безпеки, пише УНН.
Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин. Заплановані кілька моїх розмов, уже в графіку - розмова з канцлером Німеччини Мерцом. Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії
З його слів, "відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки - доручив провести сьогодні цей спеціальний формат".
Президент зазначив, що вчора після нашої спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами говорив окремо ще з Генсеком НАТО Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом. "Працюємо разом", - наголосив він.
Важливо обговорити ключові деталі. Пріоритети абсолютно чіткі. Перше - припинення вбивств, і саме росія має піти на припинення вогню. Друге - це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань. Третє - довготривалість безпеки. Це можливо разом зі Сполученими Штатами та з Європою
"Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни", - підсумував Президент.
