Зеленський анонсував переговори з європейськими лідерами: у фокусі - мир і формат зустрічі для лідерів

Президент України Володимир Зеленський анонсував низку переговорів з європейськими лідерами, серед питань на порядку денному будуть припинення вогню, формат зустрічі лідерів та довготривалість безпеки, пише УНН.

Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин. Заплановані кілька моїх розмов, уже в графіку - розмова з канцлером Німеччини Мерцом. Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії

З його слів, "відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки - доручив провести сьогодні цей спеціальний формат".

Президент зазначив, що вчора після нашої спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами говорив окремо ще з Генсеком НАТО Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом. "Працюємо разом", - наголосив він.

Важливо обговорити ключові деталі. Пріоритети абсолютно чіткі. Перше - припинення вбивств, і саме росія має піти на припинення вогню. Друге - це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань. Третє - довготривалість безпеки. Це можливо разом зі Сполученими Штатами та з Європою