Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 17770 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 40224 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 46313 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 94452 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 67281 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61204 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47739 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 99789 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 71118 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
Зеленський анонсував переговори з європейськими лідерами: у фокусі - мир і формат зустрічі для лідерів

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Президент Зеленський анонсував низку переговорів з європейськими лідерами та вже мав розмову з Генсеком НАТО. Обговорюються припинення вогню, формат зустрічі лідерів та довготривала безпека.

Зеленський анонсував переговори з європейськими лідерами: у фокусі - мир і формат зустрічі для лідерів

Президент України Володимир Зеленський анонсував низку переговорів з європейськими лідерами, серед питань на порядку денному будуть припинення вогню, формат зустрічі лідерів та довготривалість безпеки, пише УНН.

Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин. Заплановані кілька моїх розмов, уже в графіку - розмова з канцлером Німеччини Мерцом. Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії

- написав Зеленський у соцмережах.

З його слів, "відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки - доручив провести сьогодні цей спеціальний формат".

Президент зазначив, що вчора після нашої спільної розмови з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами говорив окремо ще з Генсеком НАТО Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом. "Працюємо разом", - наголосив він.

Важливо обговорити ключові деталі. Пріоритети абсолютно чіткі. Перше - припинення вбивств, і саме росія має піти на припинення вогню. Друге - це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань. Третє - довготривалість безпеки. Це можливо разом зі Сполученими Штатами та з Європою

- повідомив Зеленський.

"Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни", - підсумував Президент.

"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським07.08.25, 01:17 • 17772 перегляди

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Марк Рютте
Александр Стубб
НАТО
Дональд Трамп
Фінляндія
Франція
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки