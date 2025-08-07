Зеленский анонсировал переговоры с европейскими лидерами: в фокусе - мир и формат встречи для лидеров
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд переговоров с европейскими лидерами, среди вопросов на повестке дня будут прекращение огня, формат встречи лидеров и долгосрочность безопасности, пишет УНН.
Сегодня день многих звонков и контактов для реального продвижения на пути к миру и гарантирования независимости Украины при любых обстоятельствах. Запланированы несколько моих разговоров, уже в графике - разговор с канцлером Германии Мерцом. Будем на связи с коллегами из Франции и Италии
По его словам, "состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности - поручил провести сегодня этот специальный формат".
Президент указал, что вчера после совместного разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами говорил отдельно еще с Генсеком НАТО Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом. "Работаем вместе", - подчеркнул он.
Важно обсудить ключевые детали. Приоритеты абсолютно четкие. Первое - прекращение убийств, и именно россия должна пойти на прекращение огня. Второе - это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир. Мы в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может стать действительно результативным именно на уровне лидеров. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов. Третье - долгосрочность безопасности. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и с Европой
"Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное, чтобы россия, которая начала эту войну, действительно делала шаги для прекращения агрессии. Мир имеет рычаги давления на агрессора, мир имеет возможность проверять выполнение обещаний. Я благодарен всем, кто решительно настроен на достойное завершение войны", - подытожил Президент.
