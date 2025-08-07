Зеленский анонсировал переговоры с европейскими лидерами: в фокусе - мир и формат встречи для лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд переговоров с европейскими лидерами, среди вопросов на повестке дня будут прекращение огня, формат встречи лидеров и долгосрочность безопасности, пишет УНН.

Сегодня день многих звонков и контактов для реального продвижения на пути к миру и гарантирования независимости Украины при любых обстоятельствах. Запланированы несколько моих разговоров, уже в графике - разговор с канцлером Германии Мерцом. Будем на связи с коллегами из Франции и Италии

По его словам, "состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности - поручил провести сегодня этот специальный формат".

Президент указал, что вчера после совместного разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами говорил отдельно еще с Генсеком НАТО Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом. "Работаем вместе", - подчеркнул он.

Важно обсудить ключевые детали. Приоритеты абсолютно четкие. Первое - прекращение убийств, и именно россия должна пойти на прекращение огня. Второе - это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир. Мы в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может стать действительно результативным именно на уровне лидеров. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов. Третье - долгосрочность безопасности. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и с Европой