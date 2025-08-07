$41.610.07
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО № 2 в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 16392 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 39302 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 45431 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 93029 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 66982 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61007 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47687 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 99084 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 71091 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
Зеленский анонсировал переговоры с европейскими лидерами: в фокусе - мир и формат встречи для лидеров

Киев • УНН

 • 476 просмотра

Президент Зеленский анонсировал ряд переговоров с европейскими лидерами и уже имел разговор с Генсеком НАТО. Обсуждаются прекращение огня, формат встречи лидеров и долговременная безопасность.

Зеленский анонсировал переговоры с европейскими лидерами: в фокусе - мир и формат встречи для лидеров

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал ряд переговоров с европейскими лидерами, среди вопросов на повестке дня будут прекращение огня, формат встречи лидеров и долгосрочность безопасности, пишет УНН.

Сегодня день многих звонков и контактов для реального продвижения на пути к миру и гарантирования независимости Украины при любых обстоятельствах. Запланированы несколько моих разговоров, уже в графике - разговор с канцлером Германии Мерцом. Будем на связи с коллегами из Франции и Италии

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "состоится также коммуникация на уровне советников по вопросам национальной безопасности - поручил провести сегодня этот специальный формат".

Президент указал, что вчера после совместного разговора с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами говорил отдельно еще с Генсеком НАТО Рютте и президентом Финляндии Александром Стуббом. "Работаем вместе", - подчеркнул он.

Важно обсудить ключевые детали. Приоритеты абсолютно четкие. Первое - прекращение убийств, и именно россия должна пойти на прекращение огня. Второе - это формат для лидеров, чтобы встреча могла сработать на действительно длительный мир. Мы в Украине не раз говорили, что поиск реальных решений может стать действительно результативным именно на уровне лидеров. Нужно определиться со временем для такого формата, с кругом вопросов. Третье - долгосрочность безопасности. Это возможно вместе с Соединенными Штатами и с Европой

- сообщил Зеленский.

"Украина никогда не хотела войны и будет работать ради мира максимально продуктивно. Главное, чтобы россия, которая начала эту войну, действительно делала шаги для прекращения агрессии. Мир имеет рычаги давления на агрессора, мир имеет возможность проверять выполнение обещаний. Я благодарен всем, кто решительно настроен на достойное завершение войны", - подытожил Президент.

"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским

