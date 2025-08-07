Зеленский раскрыл детали обсуждаемых форматов встреч лидеров ради мира
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обсуждении различных форматов встреч на уровне лидеров. Речь идет о двух двусторонних и одном трехстороннем форматах для достижения мира.
Вчера обсуждались различные потенциальные форматы встреч ради мира на уровне лидеров в ближайшее время: два двусторонних формата, один трехсторонний. Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Время завершать войну. Спасибо всем, кто помогает
