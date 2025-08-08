Переговоры года или большая иллюзия: Трамп и Путин готовятся к встрече по миру в Украине

$41.460.15
48.280.01
ukenru
07:40 • 4074 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 20037 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 28813 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 24624 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 80673 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 61655 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 121000 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 114879 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 97099 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 147140 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
1.2м/с
42%
756мм
Популярные новости
«Настоящая торговля детьми»: оккупанты создали онлайн-каталог украинских детей из Луганщины для усыновленияPhoto7 августа, 23:06 • 16812 просмотра
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию8 августа, 02:28 • 20685 просмотра
Украина и Румыния совместно построят мост через ТисуPhoto02:56 • 11213 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте06:38 • 11317 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 6876 просмотра
публикации
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 2862 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 20042 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки04:04 • 28818 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 80678 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo7 августа, 13:59 • 87457 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Китай
Индия
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 126955 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 143899 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 152013 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 142575 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 152573 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Facebook
Ми-8
Ми-24
Тесла Модель Y

Переговоры года или большая иллюзия: Трамп и Путин готовятся к встрече по миру в Украине

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Дональд Трамп готовится к встрече с Путиным на следующей неделе для обсуждения мира в Украине. Подходы сторон кардинально различаются, шанс на успех призрачен.

Переговоры года или большая иллюзия: Трамп и Путин готовятся к встрече по миру в Украине

Дональд Трамп готовится к возможной личной встрече с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, чтобы договориться о прекращении войны в Украине. Но подходы сторон кардинально различаются, и шанс на успех выглядит призрачным.

Об этом информирует The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Как говорят мировые СМИ, Трамп стремится к дипломатическому прорыву – заключить мирное соглашение между Россией и Украиной. В своей внешнеполитической концепции он полагается на личные переговоры с лидерами.

Встреча с Путиным может состояться на следующей неделе, говорят в Белом доме. Также Трамп настаивает на трехсторонних переговорах с участием Зеленского, однако Кремль лишь условно согласен на контакты с украинским президентом.

После ряда проваленных попыток заставить Киев к уступкам, Трамп сосредоточился на экономическом давлении на союзников Кремля, в частности – на Индию и Китай.

Индии уже объявлена 50% пошлина, и до пятницы могут быть введены новые ограничения в отношении других покупателей российской энергии.

Рычаги влияния Трампа ослабевают: Путин и дальше обстреливает Украину, отвергая компромиссы. Совместные звонки длятся часами, но результатов нет. Недавний разговор длился всего час и завершился без позитивных сигналов.

Трамп не исключает выхода США из мирного процесса, если не будет прогресса. Но одновременно стремится оставить свой след в истории – как "президент, который заключил сделку".

Европейские правительства обеспокоены, что Путин использует переговоры для признания оккупированных территорий Россией в обмен на частичный вывод войск. Такой "мирный план" неприемлем для Киева.

В администрации Трампа признают, что Москва имеет преимущество на фронте благодаря авиации и численности, но страдает от глубокой экономической изоляции.

Однако Кремль не демонстрирует готовности к настоящим уступкам.

Сам Трамп неоднократно менял риторику – то обещая мир за 24 часа, то сокращая срок до 50 дней, а теперь – до пятницы. В случае провала переговоров он обещает новые санкции.

Украина опасается, что в случае неудачи Трамп может снова свернуть военную помощь или выйти из переговоров, переложив ответственность на Киев.

Напомним

Президент США Дональд Трамп начал экономическую атаку на покупателей российской нефти, вводя 25% пошлины на товары из Индии. Это может дестабилизировать мировые рынки и создать политические риски для самого Трампа.

Степан Гафтко

политика
Белый дом
Дональд Трамп
Индия
Китай
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина