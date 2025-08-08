Переговоры года или большая иллюзия: Трамп и Путин готовятся к встрече по миру в Украине

Дональд Трамп готовится к возможной личной встрече с Владимиром Путиным уже на следующей неделе, чтобы договориться о прекращении войны в Украине. Но подходы сторон кардинально различаются, и шанс на успех выглядит призрачным.

Об этом информирует The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Как говорят мировые СМИ, Трамп стремится к дипломатическому прорыву – заключить мирное соглашение между Россией и Украиной. В своей внешнеполитической концепции он полагается на личные переговоры с лидерами.

Встреча с Путиным может состояться на следующей неделе, говорят в Белом доме. Также Трамп настаивает на трехсторонних переговорах с участием Зеленского, однако Кремль лишь условно согласен на контакты с украинским президентом.

После ряда проваленных попыток заставить Киев к уступкам, Трамп сосредоточился на экономическом давлении на союзников Кремля, в частности – на Индию и Китай.

Индии уже объявлена 50% пошлина, и до пятницы могут быть введены новые ограничения в отношении других покупателей российской энергии.

Рычаги влияния Трампа ослабевают: Путин и дальше обстреливает Украину, отвергая компромиссы. Совместные звонки длятся часами, но результатов нет. Недавний разговор длился всего час и завершился без позитивных сигналов.

Трамп не исключает выхода США из мирного процесса, если не будет прогресса. Но одновременно стремится оставить свой след в истории – как "президент, который заключил сделку".

Европейские правительства обеспокоены, что Путин использует переговоры для признания оккупированных территорий Россией в обмен на частичный вывод войск. Такой "мирный план" неприемлем для Киева.

В администрации Трампа признают, что Москва имеет преимущество на фронте благодаря авиации и численности, но страдает от глубокой экономической изоляции.

Однако Кремль не демонстрирует готовности к настоящим уступкам.

Сам Трамп неоднократно менял риторику – то обещая мир за 24 часа, то сокращая срок до 50 дней, а теперь – до пятницы. В случае провала переговоров он обещает новые санкции.

Украина опасается, что в случае неудачи Трамп может снова свернуть военную помощь или выйти из переговоров, переложив ответственность на Киев.

Напомним

