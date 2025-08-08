Перемовини року чи велика ілюзія: Трамп і путін готуються до зустрічі щодо миру в Україні

Дональд Трамп готується до можливої особистої зустрічі з володимиром путіним вже наступного тижня, щоб домовитися про припинення війни в Україні. Але підходи сторін кардинально різняться, і шанс на успіх виглядає примарним.

Про це інформує The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Як кажуть світові ЗМІ, Трамп прагне дипломатичного прориву – укласти мирну угоду між росією та Україною. У своїй зовнішньополітичній концепції він покладається на особисті перемовини з лідерами.

Зустріч із путіним може відбутися наступного тижня, кажуть у Білому домі. Також Трамп наполягає на тристоронніх переговорах із участю Зеленського, однак кремль лише умовно згоден на контакти з українським президентом.

Після низки провалених спроб змусити Київ до поступок, Трамп зосередився на економічному тиску на союзників кремля, зокрема – на Індію та Китай.

Індії вже оголошено 50% мито, і до п’ятниці може бути запроваджено нові обмеження щодо інших покупців російської енергії.

Важелі впливу Трампа слабшають: путін і далі обстрілює Україну, відкидаючи компроміси. Спільні дзвінки тривають годинами, але результатів немає. Нещодавня розмова тривала лише годину й завершилась без позитивних сигналів.

Трамп не виключає виходу США з мирного процесу, якщо не буде прогресу. Але одночасно прагне залишити свій слід в історії – як "президент, який уклав угоду".

Європейські уряди занепокоєні, що путін використає переговори для визнання окупованих територій росією в обмін на часткове виведення військ. Такий "мирний план" неприйнятний для Києва.

В адміністрації Трампа визнають, що москва має перевагу на фронті завдяки авіації та чисельності, але страждає від глибокої економічної ізоляції.

Проте кремль не демонструє готовності до справжніх поступок.

Сам Трамп неодноразово змінював риторику – то обіцяючи мир за 24 години, то скорочуючи термін до 50 днів, а тепер – до п’ятниці. У разі провалу переговорів він обіцяє нові санкції.

Україна побоюється, що у разі невдачі Трамп може знову згорнути військову допомогу або вийти з переговорів, переклавши відповідальність на Київ.

Нагадаємо

