Reuters: мита Трампа для покупців російської нафти несуть економічні та політичні ризики

Президент США Дональд Трамп розпочав економічну атаку на покупців російської нафти, намагаючись змусити кремль зупинити війну в Україні. Але нові мита загрожують не лише росії - вони можуть дестабілізувати світові ринки та створити політичні ризики для самого Трампа, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Улюблена зброя Дональда Трампа - митний тиск - знову в дії, цього разу проти ключових клієнтів кремля. У середу адміністрація Трампа оголосила про запровадження 25% мита на товари з Індії - у відповідь на імпорт нею російської нафти. А вже у п’ятницю можуть бути оголошені ще суворіші "вторинні" мита, які зачеплять і Китай.

Це перші фінансові санкції Трампа проти росії у його другому президентському терміні. Підхід, однак, не новий: раніше він використовував мита для політичного тиску - від фентанілу з Мексики до спроби змусити Данію віддати Гренландію.

Ціль нинішньої кампанії - поставити росію у фінансову пастку, обмеживши її доступ до ключових експортних ринків. Проте, згідно з експертами, ефективність цих заходів сумнівна. кремль демонструє готовність пережити нові виклики, а Китай і Індія, імовірно, не припинять імпорт, навіть якщо США посилять тиск.

"Теоретично удар по нафтовим доходам росії міг би ослабити її воєнну машину. Але Китай і Індія дали чітко зрозуміти: вони грають за власними правилами", - зазначив Юджин Румер, експерт Carnegie Endowment.

Мита Трампа для Індії псують розрахунки Моді по російській нафті: Bloomberg роз'яснило ситуацію

Нові мита несуть ризики і для самих США. Зростання цін на нафту, інфляційний тиск і ускладнення переговорів з ключовими торговими партнерами - усе це може боляче вдарити по адміністрації Трампа напередодні виборів до Конгресу.

Аналітики попереджають: повне припинення імпорту російської нафти Індією - це мінус 2% світових поставок, що може підняти ціни з нинішніх $66 до понад $80 за барель. А у разі російських контрзаходів - наприклад, блокади КТК - світ може опинитись на порозі нової енергетичної кризи.

Поки Білий дім не коментує майбутні дії, а кремль зберігає мовчання. Проте є натяки, що наступного тижня може відбутися особиста зустріч Трампа і путіна.

The Atlantic про Трампа "на півдорозі": очільник Білого дому досі думає - чи карати путіна взагалі