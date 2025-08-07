Мита Трампа для Індії псують розрахунки Моді по російській нафті: Bloomberg роз'яснило ситуацію

$41.610.07
48.290.19
ukenru
09:15 • 286 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
08:14 • 6510 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
06:56 • 11920 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 22228 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 44216 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 49747 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 99708 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 68425 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 61554 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47858 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
3.9м/с
44%
755мм
Популярнi новини
Українці стали частіше губити речі під час подорожей залізницею: УЗ назвала найцікавіші втрачені предмети6 серпня, 23:42 • 15537 перегляди
Дніпропетровська область під ударом безпілотників, вибухи в Дніпрі та Кривому Розі7 серпня, 00:34 • 15537 перегляди
Дрони вночі атакували російське суровікіно: пошкоджено залізницюVideo7 серпня, 01:37 • 19735 перегляди
Німеччина скорочує виплати українським біженцям7 серпня, 03:09 • 17947 перегляди
Зеленський змінив керівників СБУ у двох областях: деталі указівPhoto05:55 • 6700 перегляди
Публікації
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
Ексклюзив
08:14 • 6506 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 99707 перегляди
Defence City запускають без авіації? Чому це ставить під загрозу стратегічну перевагу України 6 серпня, 14:07 • 77819 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива 6 серпня, 13:03 • 103319 перегляди
Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок6 серпня, 12:59 • 88136 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Тім Кук
Джо Байден
Нарендра Моді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Індія
Донецька область
Китай
Реклама
УНН Lite
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 102040 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 113542 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 106636 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 118997 перегляди
Гейлі Бібер показала фото сина та зізналася, що важко пережила несподівану вагітністьPhoto4 серпня, 13:38 • 137139 перегляди
Актуальне
Fox News
Ґардіан
Tesla Cybertruck
BFM TV
Шахед-136

Мита Трампа для Індії псують розрахунки Моді по російській нафті: Bloomberg роз'яснило ситуацію

Київ • УНН

 • 1266 перегляди

США подвоюють мита на індійські товари як покарання за закупівлі російської нафти. Це створює дилему для Індії, яка має давні відносини з москвою.

Мита Трампа для Індії псують розрахунки Моді по російській нафті: Bloomberg роз'яснило ситуацію

Рішення США подвоїти мита на індійські товари як покарання за закупівлі російської нафти, що тривають, ставить третього за величиною споживача нафти у скрутне становище, а її нафтопереробні заводи заглиблює у хаос, але цей крок навряд чи спонукатиме до радикального переосмислення ситуації в Нью-Делі, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Для прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, як пише видання, це дилема, яка привернула увагу до незручно великого рахунку за імпорт нафти, а також до небезпеки ходіння по геополітичному канату в епоху виняткової волатильності.

Якщо Нью-Делі піддасться на цю погрозу, зазначає видання, то може поставити під загрозу давні відносини з москвою, що виходять за межі енергетики, і втратити стратегічну перевагу, що забезпечує життєво важливий фіскальний простір. Якщо Моді дозволить нафтопереробникам продовжувати закупівлі, як того вимагають його зухвала відповідь і внутрішній тиск, він натомість спричинить прямий удар по економіці та зіпсує відносини з найбільшим торговим партнером країни, ризикуючи набагато більшим, ніж міг би виграти, зауважує видання.

Прем'єр Індії Моді зухвало реагує на тиск Трампа щодо закупівель російської нафти - Bloomberg04.08.25, 09:35 • 63741 перегляд

За даними рейтингового агентства ICRA, Індія заощадила скромні 3,8 мільярда доларів за рік, що закінчився в березні, на закупівлі нафти, адже знижки на російську нафту скоротилися. Однак у 2024 році Індія експортувала до США товарів на суму близько 87 мільярдів доларів.

Добре забезпечений ринок нафти, а також менш привабливі знижки на флагманську московську нафту Urals, означають, що теоретично Моді має можливості повністю відмовитися від російської нафти, скоротивши імпорт, який різко зріс з 2022 року. Однак на практиці все може виявитися зовсім інакше, оскільки його головний опонент та однопартійці в один голос критикують політику США, розпалюючи націоналістичні настрої, пише видання.

"Дуже і дуже малоймовірно, що імпорт індійської нафти з росії зійде нанівець, - заявила Вандана Гарі, засновник консалтингової компанії Vanda Insights. - Усі розуміють, що мета Трампа - чинити тиск на путіна, але робити це зі зброєю на плечі Індії не вітається в Нью-Делі".

Президент США Дональд Трамп, який прагне скоротити дефіцит торговельного балансу США з Індією і одночасно досягти успіху в переговорах з главою кремля володимиром путіним щодо припинення війни в Україні, вимагав від Індії припинити "підживлювати воєнну машину" закупівлями російських барелів зі знижкою. Раніше цього тижня він пригрозив запровадити штрафні мита понад заплановані 25%, які набудуть чинності наприкінці цього тижня. Вашингтон підтвердив, що додаткові 25% будуть додані протягом 21 дня.

25% мита для Індії - лише перший крок США для посилення тиску на рф - Bloomberg07.08.25, 01:00 • 3168 переглядiв

За відсутності офіційних вказівок керівники індійських нафтопереробних компаній очікують на збільшення закупівель у США в міру продовження переговорів, але також висловили обережність. Державні переробники, які зазвичай закуповують російську нафту за спотовими контрактами, уже утримуються від участі, повідомляють джерела, безпосередньо знайомі з їхніми планами закупівель. 

Нафтопереробні компанії, такі як Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp., минулого тижня вийшли на спотовий ринок, щоб купити різні сорти нафти у альтернативних постачальників, включаючи США, Нігерію та ОАЕ, у пошуках партій для швидкого постачання.

Що стосується довгострокових поставок, азіатські трейдери очікують, що індійські переробники звернуться до близькосхідних виробників, таких як Саудівська Аравія та Ірак. Оскільки річні контракти зазвичай укладаються ближче до кінця індійського фінансового року, що закінчується в березні, покупці, імовірно, зможуть домагатися невеликих додаткових коригувань обсягів від таких компаній, як Saudi Arabian Oil Co., відома як Aramco.

Однак, за відсутності повномасштабних санкцій щодо російської нафти, ніхто в галузі поки не заявив про будь-які офіційні чи масштабні зміни, зазначає видання.

"Економічна ціна від переходу з постачальників з росії насправді не така велика, - заявила Шилан Шах з Capital Economics. - Це рішення радше політичне, ніж економічне. Індія не хоче, щоб її бачили такою, що поступається вимогам Трампа. Індія та росія мають досить давні торговельні відносини, які, я думаю, Індія була б зацікавлена зберегти".

Якщо припустити, що мито у повному обсязі дійсно буде введено, пише видання, то довготривалий головний біль тут може бути для російських виробників, яким доведеться шукати інших покупців для приблизно 1,8 мільйона барелів на день, що закуповуються Індією. Китай продемонстрував готовність приймати підсанкційну нафту, але також давно демонстрував своє прагнення підтримувати диверсифіковані поставки для забезпечення енергетичної безпеки. Він не горить бажанням залежати від російської нафти, якою б дешевою вона не була, вказує видання.

Тим не менш, Китай може закупити достатньо нафти, щоб хоча б пом'якшити удар по світових нафтових ринках, на тлі того, як Індія згортає свою діяльність, не залишаючи інших великих покупців, здатних заповнити дефіцит, що утворився, пише видання.

"Китай буде дуже, дуже обережний у питанні поглинання всієї російської нафти, яка перенаправляється з Індії, - заявила Гарі з Vanda Insights. - Нафта, імовірно, пропонуватиметься з великими знижками. Але якщо Китай поглине значний обсяг, вгадайте, куди звернеться погляд Трампа далі?".

Трамп заявив про можливе запровадження нових мит проти Китаю07.08.25, 02:14 • 14527 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Bloomberg
Нью-Делі
Вашингтон
Ірак
Нігерія
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Саудівська Аравія
Об'єднані Арабські Емірати
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна