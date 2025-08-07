Мита Трампа для Індії псують розрахунки Моді по російській нафті: Bloomberg роз'яснило ситуацію

Рішення США подвоїти мита на індійські товари як покарання за закупівлі російської нафти, що тривають, ставить третього за величиною споживача нафти у скрутне становище, а її нафтопереробні заводи заглиблює у хаос, але цей крок навряд чи спонукатиме до радикального переосмислення ситуації в Нью-Делі, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Для прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, як пише видання, це дилема, яка привернула увагу до незручно великого рахунку за імпорт нафти, а також до небезпеки ходіння по геополітичному канату в епоху виняткової волатильності.

Якщо Нью-Делі піддасться на цю погрозу, зазначає видання, то може поставити під загрозу давні відносини з москвою, що виходять за межі енергетики, і втратити стратегічну перевагу, що забезпечує життєво важливий фіскальний простір. Якщо Моді дозволить нафтопереробникам продовжувати закупівлі, як того вимагають його зухвала відповідь і внутрішній тиск, він натомість спричинить прямий удар по економіці та зіпсує відносини з найбільшим торговим партнером країни, ризикуючи набагато більшим, ніж міг би виграти, зауважує видання.

За даними рейтингового агентства ICRA, Індія заощадила скромні 3,8 мільярда доларів за рік, що закінчився в березні, на закупівлі нафти, адже знижки на російську нафту скоротилися. Однак у 2024 році Індія експортувала до США товарів на суму близько 87 мільярдів доларів.

Добре забезпечений ринок нафти, а також менш привабливі знижки на флагманську московську нафту Urals, означають, що теоретично Моді має можливості повністю відмовитися від російської нафти, скоротивши імпорт, який різко зріс з 2022 року. Однак на практиці все може виявитися зовсім інакше, оскільки його головний опонент та однопартійці в один голос критикують політику США, розпалюючи націоналістичні настрої, пише видання.

"Дуже і дуже малоймовірно, що імпорт індійської нафти з росії зійде нанівець, - заявила Вандана Гарі, засновник консалтингової компанії Vanda Insights. - Усі розуміють, що мета Трампа - чинити тиск на путіна, але робити це зі зброєю на плечі Індії не вітається в Нью-Делі".

Президент США Дональд Трамп, який прагне скоротити дефіцит торговельного балансу США з Індією і одночасно досягти успіху в переговорах з главою кремля володимиром путіним щодо припинення війни в Україні, вимагав від Індії припинити "підживлювати воєнну машину" закупівлями російських барелів зі знижкою. Раніше цього тижня він пригрозив запровадити штрафні мита понад заплановані 25%, які набудуть чинності наприкінці цього тижня. Вашингтон підтвердив, що додаткові 25% будуть додані протягом 21 дня.

За відсутності офіційних вказівок керівники індійських нафтопереробних компаній очікують на збільшення закупівель у США в міру продовження переговорів, але також висловили обережність. Державні переробники, які зазвичай закуповують російську нафту за спотовими контрактами, уже утримуються від участі, повідомляють джерела, безпосередньо знайомі з їхніми планами закупівель.

Нафтопереробні компанії, такі як Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp., минулого тижня вийшли на спотовий ринок, щоб купити різні сорти нафти у альтернативних постачальників, включаючи США, Нігерію та ОАЕ, у пошуках партій для швидкого постачання.

Що стосується довгострокових поставок, азіатські трейдери очікують, що індійські переробники звернуться до близькосхідних виробників, таких як Саудівська Аравія та Ірак. Оскільки річні контракти зазвичай укладаються ближче до кінця індійського фінансового року, що закінчується в березні, покупці, імовірно, зможуть домагатися невеликих додаткових коригувань обсягів від таких компаній, як Saudi Arabian Oil Co., відома як Aramco.

Однак, за відсутності повномасштабних санкцій щодо російської нафти, ніхто в галузі поки не заявив про будь-які офіційні чи масштабні зміни, зазначає видання.

"Економічна ціна від переходу з постачальників з росії насправді не така велика, - заявила Шилан Шах з Capital Economics. - Це рішення радше політичне, ніж економічне. Індія не хоче, щоб її бачили такою, що поступається вимогам Трампа. Індія та росія мають досить давні торговельні відносини, які, я думаю, Індія була б зацікавлена зберегти".

Якщо припустити, що мито у повному обсязі дійсно буде введено, пише видання, то довготривалий головний біль тут може бути для російських виробників, яким доведеться шукати інших покупців для приблизно 1,8 мільйона барелів на день, що закуповуються Індією. Китай продемонстрував готовність приймати підсанкційну нафту, але також давно демонстрував своє прагнення підтримувати диверсифіковані поставки для забезпечення енергетичної безпеки. Він не горить бажанням залежати від російської нафти, якою б дешевою вона не була, вказує видання.

Тим не менш, Китай може закупити достатньо нафти, щоб хоча б пом'якшити удар по світових нафтових ринках, на тлі того, як Індія згортає свою діяльність, не залишаючи інших великих покупців, здатних заповнити дефіцит, що утворився, пише видання.

"Китай буде дуже, дуже обережний у питанні поглинання всієї російської нафти, яка перенаправляється з Індії, - заявила Гарі з Vanda Insights. - Нафта, імовірно, пропонуватиметься з великими знижками. Але якщо Китай поглине значний обсяг, вгадайте, куди звернеться погляд Трампа далі?".

