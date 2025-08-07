Трамп заявив про можливе запровадження нових мит проти Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон наближається до ухвалення рішення про запровадження додаткових мит на китайські товари через торгівлю Пекіну з рф. Про це він заявив в Овальному кабінеті під час спілкування із журналістами, повідомляє УНН.

"Ми дуже близькі до того аби запровадити тарифи проти Китаю", - сказав глава Білого дому.

Водночас він не уточнив, коли саме можуть бути запроваджені такі обмеження.

Це може статися, я не знаю, я поки не можу вам сказати. Ми зробили це з Індією, ми зробимо це, напевно, з парою інших країн, однією з них може бути Китай