Трамп заявив про можливе запровадження нових мит проти Китаю
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив про близькість до ухвалення рішення щодо додаткових мит на китайські товари. Це пов'язано з торгівлею Пекіну з рф, але точна дата введення обмежень невідома.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон наближається до ухвалення рішення про запровадження додаткових мит на китайські товари через торгівлю Пекіну з рф. Про це він заявив в Овальному кабінеті під час спілкування із журналістами, повідомляє УНН.
Деталі
"Ми дуже близькі до того аби запровадити тарифи проти Китаю", - сказав глава Білого дому.
Водночас він не уточнив, коли саме можуть бути запроваджені такі обмеження.
Це може статися, я не знаю, я поки не можу вам сказати. Ми зробили це з Індією, ми зробимо це, напевно, з парою інших країн, однією з них може бути Китай
На питання журналіста чи це дійсно може статися, Трамп відповів: "Не 100%, подивимось".
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що введення санкцій проти Індії є лише першим кроком. Очікується значне розширення списку вторинних обмежень.
25% мита для Індії - лише перший крок США для посилення тиску на рф - Bloomberg07.08.25, 01:00 • 798 переглядiв