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Трамп заявив про можливе запровадження нових мит проти Китаю

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про близькість до ухвалення рішення щодо додаткових мит на китайські товари. Це пов'язано з торгівлею Пекіну з рф, але точна дата введення обмежень невідома.

Трамп заявив про можливе запровадження нових мит проти Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон наближається до ухвалення рішення про запровадження додаткових мит на китайські товари через торгівлю Пекіну з рф. Про це він заявив в Овальному кабінеті під час спілкування із журналістами, повідомляє УНН.

Деталі

"Ми дуже близькі до того аби запровадити тарифи проти Китаю", - сказав глава Білого дому.

Водночас він не уточнив, коли саме можуть бути запроваджені такі обмеження.

Це може статися, я не знаю, я поки не можу вам сказати. Ми зробили це з Індією, ми зробимо це, напевно, з парою інших країн, однією з них може бути Китай

- сказав Трамп.

На питання журналіста чи це дійсно може статися, Трамп відповів: "Не 100%, подивимось".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що введення санкцій проти Індії є лише першим кроком. Очікується значне розширення списку вторинних обмежень.

25% мита для Індії - лише перший крок США для посилення тиску на рф - Bloomberg07.08.25, 01:00 • 798 переглядiв

Альона Уткіна

ЕкономікаПолітика
Дональд Трамп
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки