Трамп заявил о возможном введении новых пошлин против Китая
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о близости к принятию решения относительно дополнительных пошлин на китайские товары. Это связано с торговлей Пекина с РФ, но точная дата введения ограничений неизвестна.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приближается к принятию решения о введении дополнительных пошлин на китайские товары из-за торговли Пекина с РФ. Об этом он заявил в Овальном кабинете во время общения с журналистами, сообщает УНН.
Детали
"Мы очень близки к тому, чтобы ввести тарифы против Китая", - сказал глава Белого дома.
В то же время он не уточнил, когда именно могут быть введены такие ограничения.
Это может произойти, я не знаю, я пока не могу вам сказать. Мы сделали это с Индией, мы сделаем это, наверное, с парой других стран, одной из них может быть Китай
На вопрос журналиста, действительно ли это может произойти, Трамп ответил: "Не 100%, посмотрим".
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение санкций против Индии является лишь первым шагом. Ожидается значительное расширение списка вторичных ограничений.
25% пошлина для Индии – лишь первый шаг США для усиления давления на РФ – Bloomberg07.08.25, 01:00 • 710 просмотров