Трамп заявил о возможном введении новых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приближается к принятию решения о введении дополнительных пошлин на китайские товары из-за торговли Пекина с РФ. Об этом он заявил в Овальном кабинете во время общения с журналистами, сообщает УНН.

"Мы очень близки к тому, чтобы ввести тарифы против Китая", - сказал глава Белого дома.

В то же время он не уточнил, когда именно могут быть введены такие ограничения.

Это может произойти, я не знаю, я пока не могу вам сказать. Мы сделали это с Индией, мы сделаем это, наверное, с парой других стран, одной из них может быть Китай