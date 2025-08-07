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Трамп заявил о возможном введении новых пошлин против Китая

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил о близости к принятию решения относительно дополнительных пошлин на китайские товары. Это связано с торговлей Пекина с РФ, но точная дата введения ограничений неизвестна.

Трамп заявил о возможном введении новых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приближается к принятию решения о введении дополнительных пошлин на китайские товары из-за торговли Пекина с РФ. Об этом он заявил в Овальном кабинете во время общения с журналистами, сообщает УНН.

Детали

"Мы очень близки к тому, чтобы ввести тарифы против Китая", - сказал глава Белого дома.

В то же время он не уточнил, когда именно могут быть введены такие ограничения.

Это может произойти, я не знаю, я пока не могу вам сказать. Мы сделали это с Индией, мы сделаем это, наверное, с парой других стран, одной из них может быть Китай

- сказал Трамп.

На вопрос журналиста, действительно ли это может произойти, Трамп ответил: "Не 100%, посмотрим".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение санкций против Индии является лишь первым шагом. Ожидается значительное расширение списка вторичных ограничений.

25% пошлина для Индии – лишь первый шаг США для усиления давления на РФ – Bloomberg07.08.25, 01:00 • 710 просмотров

Алена Уткина

Экономикаполитика
Дональд Трамп
Индия
Китай
Соединённые Штаты