Пошлины Трампа для Индии портят расчеты Моди по российской нефти: Bloomberg разъяснило ситуацию

Решение США удвоить пошлины на индийские товары в качестве наказания за продолжающиеся закупки российской нефти ставит третьего по величине потребителя нефти в затруднительное положение, а ее нефтеперерабатывающие заводы погружает в хаос, но этот шаг вряд ли побудит к радикальному переосмыслению ситуации в Нью-Дели, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Для премьер-министра Индии Нарендры Моди, как пишет издание, это дилемма, которая привлекла внимание к неудобно большому счету за импорт нефти, а также к опасности хождения по геополитическому канату в эпоху исключительной волатильности.

Если Нью-Дели поддастся на эту угрозу, отмечает издание, то может поставить под угрозу давние отношения с Москвой, выходящие за пределы энергетики, и потерять стратегическое преимущество, обеспечивающее жизненно важное фискальное пространство. Если Моди позволит нефтепереработчикам продолжать закупки, как того требуют его дерзкий ответ и внутреннее давление, он вместо этого вызовет прямой удар по экономике и испортит отношения с крупнейшим торговым партнером страны, рискуя гораздо большим, чем мог бы выиграть, отмечает издание.

По данным рейтингового агентства ICRA, Индия сэкономила скромные 3,8 миллиарда долларов за год, закончившийся в марте, на закупке нефти, так как скидки на российскую нефть сократились. Однако в 2024 году Индия экспортировала в США товаров на сумму около 87 миллиардов долларов.

Хорошо обеспеченный рынок нефти, а также менее привлекательные скидки на флагманскую московскую нефть Urals, означают, что теоретически Моди имеет возможности полностью отказаться от российской нефти, сократив импорт, который резко вырос с 2022 года. Однако на практике все может оказаться совсем иначе, поскольку его главный оппонент и однопартийцы в один голос критикуют политику США, разжигая националистические настроения, пишет издание.

"Очень и очень маловероятно, что импорт индийской нефти из России сойдет на нет, - заявила Вандана Гари, основатель консалтинговой компании Vanda Insights. - Все понимают, что цель Трампа - оказывать давление на Путина, но делать это с оружием на плече Индии не приветствуется в Нью-Дели".

Президент США Дональд Трамп, который стремится сократить дефицит торгового баланса США с Индией и одновременно добиться успеха в переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным по прекращению войны в Украине, требовал от Индии прекратить "подпитывать военную машину" закупками российских баррелей со скидкой. Ранее на этой неделе он пригрозил ввести штрафные пошлины сверх запланированных 25%, которые вступят в силу в конце этой недели. Вашингтон подтвердил, что дополнительные 25% будут добавлены в течение 21 дня.

В отсутствие официальных указаний руководители индийских нефтеперерабатывающих компаний ожидают увеличения закупок в США по мере продолжения переговоров, но также выразили осторожность. Государственные переработчики, которые обычно закупают российскую нефть по спотовым контрактам, уже воздерживаются от участия, сообщают источники, непосредственно знакомые с их планами закупок.

Нефтеперерабатывающие компании, такие как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., на прошлой неделе вышли на спотовый рынок, чтобы купить различные сорта нефти у альтернативных поставщиков, включая США, Нигерию и ОАЭ, в поисках партий для быстрой поставки.

Что касается долгосрочных поставок, азиатские трейдеры ожидают, что индийские переработчики обратятся к ближневосточным производителям, таким как Саудовская Аравия и Ирак. Поскольку годовые контракты обычно заключаются ближе к концу индийского финансового года, заканчивающегося в марте, покупатели, вероятно, смогут добиваться небольших дополнительных корректировок объемов от таких компаний, как Saudi Arabian Oil Co., известная как Aramco.

Однако, за отсутствием полномасштабных санкций в отношении российской нефти, никто в отрасли пока не заявил о каких-либо официальных или масштабных изменениях, отмечает издание.

"Экономическая цена от перехода с поставщиков из России на самом деле не так велика, - заявила Шилан Шах из Capital Economics. - Это решение скорее политическое, чем экономическое. Индия не хочет, чтобы ее видели такой, что уступает требованиям Трампа. Индия и Россия имеют довольно давние торговые отношения, которые, я думаю, Индия была бы заинтересована сохранить".

Если предположить, что пошлина в полном объеме действительно будет введена, пишет издание, то долговременная головная боль здесь может быть для российских производителей, которым придется искать других покупателей для примерно 1,8 миллиона баррелей в день, закупаемых Индией. Китай продемонстрировал готовность принимать подсанкционную нефть, но также давно демонстрировал свое стремление поддерживать диверсифицированные поставки для обеспечения энергетической безопасности. Он не горит желанием зависеть от российской нефти, какой бы дешевой она ни была, указывает издание.

Тем не менее, Китай может закупить достаточно нефти, чтобы хотя бы смягчить удар по мировым нефтяным рынкам, на фоне того, как Индия сворачивает свою деятельность, не оставляя других крупных покупателей, способных заполнить образовавшийся дефицит, пишет издание.

"Китай будет очень, очень осторожен в вопросе поглощения всей российской нефти, которая перенаправляется из Индии, - заявила Гари из Vanda Insights. - Нефть, вероятно, будет предлагаться с большими скидками. Но если Китай поглотит значительный объем, угадайте, куда обратится взгляд Трампа дальше?".

