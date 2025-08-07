$41.610.07
Эксклюзив
08:14 • 2784 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
06:56 • 8900 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 20520 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 42587 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 48376 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 97589 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 67986 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 61493 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 47821 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 101735 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Пошлины Трампа для Индии портят расчеты Моди по российской нефти: Bloomberg разъяснило ситуацию

Киев • УНН

 • 1020 просмотра

США удваивают пошлины на индийские товары в качестве наказания за закупки российской нефти. Это создает дилемму для Индии, имеющей давние отношения с Москвой.

Пошлины Трампа для Индии портят расчеты Моди по российской нефти: Bloomberg разъяснило ситуацию

Решение США удвоить пошлины на индийские товары в качестве наказания за продолжающиеся закупки российской нефти ставит третьего по величине потребителя нефти в затруднительное положение, а ее нефтеперерабатывающие заводы погружает в хаос, но этот шаг вряд ли побудит к радикальному переосмыслению ситуации в Нью-Дели, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Для премьер-министра Индии Нарендры Моди, как пишет издание, это дилемма, которая привлекла внимание к неудобно большому счету за импорт нефти, а также к опасности хождения по геополитическому канату в эпоху исключительной волатильности.

Если Нью-Дели поддастся на эту угрозу, отмечает издание, то может поставить под угрозу давние отношения с Москвой, выходящие за пределы энергетики, и потерять стратегическое преимущество, обеспечивающее жизненно важное фискальное пространство. Если Моди позволит нефтепереработчикам продолжать закупки, как того требуют его дерзкий ответ и внутреннее давление, он вместо этого вызовет прямой удар по экономике и испортит отношения с крупнейшим торговым партнером страны, рискуя гораздо большим, чем мог бы выиграть, отмечает издание.

Премьер Индии Моди дерзко реагирует на давление Трампа относительно закупок российской нефти - Bloomberg04.08.25, 09:35 • 63740 просмотров

По данным рейтингового агентства ICRA, Индия сэкономила скромные 3,8 миллиарда долларов за год, закончившийся в марте, на закупке нефти, так как скидки на российскую нефть сократились. Однако в 2024 году Индия экспортировала в США товаров на сумму около 87 миллиардов долларов.

Хорошо обеспеченный рынок нефти, а также менее привлекательные скидки на флагманскую московскую нефть Urals, означают, что теоретически Моди имеет возможности полностью отказаться от российской нефти, сократив импорт, который резко вырос с 2022 года. Однако на практике все может оказаться совсем иначе, поскольку его главный оппонент и однопартийцы в один голос критикуют политику США, разжигая националистические настроения, пишет издание.

"Очень и очень маловероятно, что импорт индийской нефти из России сойдет на нет, - заявила Вандана Гари, основатель консалтинговой компании Vanda Insights. - Все понимают, что цель Трампа - оказывать давление на Путина, но делать это с оружием на плече Индии не приветствуется в Нью-Дели".

Президент США Дональд Трамп, который стремится сократить дефицит торгового баланса США с Индией и одновременно добиться успеха в переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным по прекращению войны в Украине, требовал от Индии прекратить "подпитывать военную машину" закупками российских баррелей со скидкой. Ранее на этой неделе он пригрозил ввести штрафные пошлины сверх запланированных 25%, которые вступят в силу в конце этой недели. Вашингтон подтвердил, что дополнительные 25% будут добавлены в течение 21 дня.

25% пошлина для Индии – лишь первый шаг США для усиления давления на РФ – Bloomberg07.08.25, 01:00 • 3114 просмотров

В отсутствие официальных указаний руководители индийских нефтеперерабатывающих компаний ожидают увеличения закупок в США по мере продолжения переговоров, но также выразили осторожность. Государственные переработчики, которые обычно закупают российскую нефть по спотовым контрактам, уже воздерживаются от участия, сообщают источники, непосредственно знакомые с их планами закупок.

Нефтеперерабатывающие компании, такие как Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. и Hindustan Petroleum Corp., на прошлой неделе вышли на спотовый рынок, чтобы купить различные сорта нефти у альтернативных поставщиков, включая США, Нигерию и ОАЭ, в поисках партий для быстрой поставки.

Что касается долгосрочных поставок, азиатские трейдеры ожидают, что индийские переработчики обратятся к ближневосточным производителям, таким как Саудовская Аравия и Ирак. Поскольку годовые контракты обычно заключаются ближе к концу индийского финансового года, заканчивающегося в марте, покупатели, вероятно, смогут добиваться небольших дополнительных корректировок объемов от таких компаний, как Saudi Arabian Oil Co., известная как Aramco.

Однако, за отсутствием полномасштабных санкций в отношении российской нефти, никто в отрасли пока не заявил о каких-либо официальных или масштабных изменениях, отмечает издание.

"Экономическая цена от перехода с поставщиков из России на самом деле не так велика, - заявила Шилан Шах из Capital Economics. - Это решение скорее политическое, чем экономическое. Индия не хочет, чтобы ее видели такой, что уступает требованиям Трампа. Индия и Россия имеют довольно давние торговые отношения, которые, я думаю, Индия была бы заинтересована сохранить".

Если предположить, что пошлина в полном объеме действительно будет введена, пишет издание, то долговременная головная боль здесь может быть для российских производителей, которым придется искать других покупателей для примерно 1,8 миллиона баррелей в день, закупаемых Индией. Китай продемонстрировал готовность принимать подсанкционную нефть, но также давно демонстрировал свое стремление поддерживать диверсифицированные поставки для обеспечения энергетической безопасности. Он не горит желанием зависеть от российской нефти, какой бы дешевой она ни была, указывает издание.

Тем не менее, Китай может закупить достаточно нефти, чтобы хотя бы смягчить удар по мировым нефтяным рынкам, на фоне того, как Индия сворачивает свою деятельность, не оставляя других крупных покупателей, способных заполнить образовавшийся дефицит, пишет издание.

"Китай будет очень, очень осторожен в вопросе поглощения всей российской нефти, которая перенаправляется из Индии, - заявила Гари из Vanda Insights. - Нефть, вероятно, будет предлагаться с большими скидками. Но если Китай поглотит значительный объем, угадайте, куда обратится взгляд Трампа дальше?".

Трамп заявил о возможном введении новых пошлин против Китая07.08.25, 02:14 • 13581 просмотр

Юлия Шрамко

