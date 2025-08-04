Премьер Индии Моди дерзко реагирует на давление Трампа по закупкам российской нефти - Bloomberg

Премьер-министр Индии Нарендра Моди занял дерзкую позицию в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины, призвав страну покупать местные товары, тогда как его администрация дала понять, что продолжит закупать российскую нефть, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Правительство Моди не давало индийским нефтеперерабатывающим компаниям указаний прекратить закупки российской нефти, и решение о приостановке закупок пока не принято, сообщили Bloomberg источники. Как государственные, так и частные нефтеперерабатывающие компании имеют право покупать нефть у лучших поставщиков, а закупки нефти остаются коммерческим решением, отметили некоторые источники.

На выходных Моди подчеркнул важность защиты экономических интересов Индии в условиях неопределенности мировой ситуации. Эти заявления прозвучали лишь через несколько дней после того, как администрация Трампа ввела 25% пошлины на индийский экспорт в США. Белый дом также угрожает принять дополнительные меры, если Индия продолжит закупку российской нефти.

"Мировая экономика переживает множество тревог - царит атмосфера нестабильности, - заявил Моди на митинге в северном штате Уттар-Прадеш в субботу. - Теперь, что бы мы ни покупали, должна быть только одна чаша весов: мы будем покупать то, что было создано потом индийца".

Индия стала одной из главных целей Трампа, который стремится оказать давление на главу кремля владимира путина, чтобы тот прекратил войну в Украине. На прошлой неделе президент США обрушился с критикой на Индию, раскритиковав ее за вступление в группу развивающихся стран БРИКС и поддержание тесных связей с рф, заявив, что "они могут вместе развалить свои мертвые экономики".

Этот упрек ознаменовал ошеломляющее изменение тона для США, которые годами игнорировали тесные исторические связи Индии с россией, рассматривая эту страну как противовес Китаю в Азии. Теперь Трамп, похоже, готов отказаться от этой стратегии, чтобы получить рычаги влияния на путина, который сопротивляется усилиям президента США по прекращению боевых действий в Украине.

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На прошлой неделе Трамп заявил журналистам, что "слышал", что Индия больше не будет покупать нефть у россии, назвав это "хорошим шагом". Bloomberg на прошлой неделе сообщил, что нефтеперерабатывающим компаниям было поручено разработать планы закупок нероссийской нефти, но один из источников заявил, что это распоряжение является лишь планированием сценариев на случай недоступности российской нефти.

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Издание отмечает, что хотя Китай является основным экономическим и дипломатическим спонсором россии, возможности Трампа по давлению на вторую по величине экономику мира ограничены из-за контроля Пекина над редкоземельными магнитами, необходимыми США для производства высокотехнологичных товаров. В последние месяцы США и Китай провели переговоры, направленные на стабилизацию отношений после того, как в начале этого года обе страны значительно повысили пошлины на товары друг друга более чем на 100%.

Индия отстаивает свои отношения с россией, одним из крупнейших поставщиков оружия, что восходит к временам холодной войны. Представитель МИД Индии Рандхир Джайшвал заявил журналистам в пятницу, что между двумя странами существуют "стабильные и проверенные временем партнерские отношения".

"Наши двусторонние отношения с различными странами самостоятельны и не должны рассматриваться через призму третьей страны", - сказал Джайшвал. Отвечая на вопрос об отношениях с США, он добавил, что "уверен в том, что эти отношения будут продолжать развиваться".

Индия ожидает, что представители США по торговым переговорам посетят страну до конца месяца для продолжения переговоров по двустороннему соглашению, заявил в пятницу чиновник в Нью-Дели. Страна будет настаивать на своем и не предоставит США доступа к своему молочному и сельскохозяйственному секторам, сказал чиновник, ссылаясь на политические и религиозные чувствительные вопросы.

Возобновленный акцент Моди на внутреннем производстве и потреблении перекликается с его давней инициативой "Сделано в Индии". Однако это сообщение приобрело новую актуальность после введения пошлин США, пишет издание.

"Интересы наших фермеров, наших малых предприятий и занятость нашей молодежи имеют первостепенное значение", - сказал Моди на митинге в субботу.

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