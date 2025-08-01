Суда с российской нефтью застряли у берегов Индии - Bloomberg
Киев • УНН
По меньшей мере четыре танкера с российской нефтью простаивают у берегов Индии. Индийские НПЗ отказываются от российской нефти из-за сокращения скидок и предостережений президента США.
По меньшей мере четыре танкера с российской нефтью простаивают у берегов Индии. Они не могут разгрузиться из-за отказа индийских НПЗ от нефти из рф. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным сервисов отслеживания судов, танкеры Achilles и Elyte сейчас стоят на якоре вблизи города Джамнагар. Суда в конце июня забрали грузы из Приморска и Усть-Луги, где обычно загружается флагманская российская нефть Urals.
Они должны были разгрузиться 2 и 3 августа. Танкеры Achilles и Elyte имеют грузоподъемность около 700 тысяч баррелей каждый. Оба танкера находятся под санкциями ЕС и Великобритании.
Два других танкера, Destan и Horae, также простаивают у индийского побережья с нефтью марки Urals. Танкеры были загружены в период с 24 июня по 1 июля, согласно данным отслеживания судов.
Ожидается, что Destan, на который наложены санкции ЕС и Британии, достигнет порта Сикка в ближайшие дни. Horae, пункт назначения которого остается неизвестным, не подпадает под санкции ЕС, Британии или США. Пункты назначения танкеров могут измениться.
Напомним
Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии приостановили закупку российской нефти из-за сокращения скидок и предостережений президента США. Компании обратились к спотовому рынку, отдавая предпочтение ближневосточным и африканским сортам.