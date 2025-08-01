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Financial Times

Судна з російською нафтою застрягли біля берегів Індії - Bloomberg

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Щонайменше чотири танкери з російською нафтою простоюють біля берегів Індії. Індійські НПЗ відмовляються від російської нафти через скорочення знижок та застереження президента США.

Судна з російською нафтою застрягли біля берегів Індії - Bloomberg

Щонайменше чотири танкери з російською нафтою простоюють біля берегів Індії. Вони не можуть розвантажитися через відмову індійських НПЗ від нафти з рф. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними сервісів відстеження суден, танкери Achilles та Elyte зараз стоять на якорі поблизу міста Джамнагар. Судна наприкінці червня забрали вантажі з Приморська та Усть-Луги, де зазвичай завантажується флагманська російська нафта Urals.

Вони мали розвантажитися 2 та 3 серпня. Танкери Achilles і Elyte мають вантажність близько 700 тисяч барелів кожен. Обидва танкери перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії.

Два інші танкери, Destan та Horae, також простоюють біля індійського узбережжя з нафтою марки Urals. Танкери були завантажені в період з 24 червня по 1 липня, згідно з даними відстеження суден.

Очікується, що Destan, на який накладено санкції ЄС та Британії, досягне порту Сікка найближчими днями. Horae, пункт призначення якого залишається невідомим, не підпадає під санкції ЄС, Британії чи США. Пункти призначення танкерів можуть змінитися.

Нагадаємо

Державні нафтопереробні підприємства Індії призупинили закупівлю російської нафти через скорочення знижок та застереження президента США. Компанії звернулися до спотового ринку, віддаючи перевагу близькосхідним та африканським сортам.

Ольга Розгон

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