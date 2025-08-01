Індійські держпереробники призупинили закупівлі російської нафти
Київ • УНН
Державні нафтопереробні підприємства Індії призупинили закупівлю російської нафти через скорочення знижок та застереження президента США. Компанії звернулися до спотового ринку, віддаючи перевагу близькосхідним та африканським сортам.
Державні нафтопереробні підприємства Індії призупинили закупівлю російської нафти протягом останнього тижня через скорочення знижок у липні, а також після застереження президента США Дональда Трампа щодо купівлі сировини з рф. Про це інформує агенція Reuters із посиланням на обізнані джерела, передає УНН.
Індія, яка є третім за величиною імпортером нафти у світі, залишається найбільшим покупцем російської морської нафти. Однак чотири державні компанії — Indian Oil Corp (IOC), Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) та Mangalore Refinery and Petrochemical Ltd (MRPL) — не шукали нових партій російської нафти протягом останнього тижня, розповіли агентству чотири джерела, знайомі з закупівельними планами
Замість цього держкомпанії звернулися до спотового ринку, обираючи переважно близькосхідні та африканські сорти нафти, зокрема Murban із Абу-Дабі та сировину із Західної Африки.
Зазначається, що приватні компанії Reliance Industries та Nayara Energy залишаються головними покупцями російської нафти в країні. Водночас держпідприємства контролюють понад 60% від загального обсягу нафтопереробних потужностей Індії — близько 5,2 млн барелів на добу.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткових мит на товари з Індії, звинувативши країну в купівлі російської зброї та енергоносіїв. Це рішення, яке набуде чинності з 1 серпня, також включає додатковий штраф.
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