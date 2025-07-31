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Нафта стабілізувалася в ціні на тлі оцінки погроз Трампа митами та зростання запасів у США

Київ • УНН

 • 2034 перегляди

Ціни на нафту стабілізувалися, оскільки інвестори оцінюють ризик дефіциту поставок на тлі прагнення Трампа до вирішення війни в Україні. Несподіване збільшення запасів нафти в США чинить тиск на ціни.

Нафта стабілізувалася в ціні на тлі оцінки погроз Трампа митами та зростання запасів у США

Ціни на нафту стабілізувалися у четвер, на тлі того, як інвестори оцінювали ризик дефіциту поставок на тлі прагнення президента США Дональда Трампа швидко врегулювати війну в Україні шляхом збільшення мит, хоча несподіване зростання запасів нафти в США чинило тиск на ціни. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у вересні, термін дії яких спливає в четвер, впали на 10 центів, або 0,1%, до $73,14 за барель на 03:45 за Гринвічем (06:45 за Києвом). Активніший жовтневий контракт на нафту марки Brent знизився на 14 центів, або 0,2%, до $72,33.

Ціна на американську нафту West Texas Intermediate з поставкою у вересні знизилася на 5 центів, або 0,1%, до 69,95 долара за барель.

Обидва бенчмарки встановилися на 1% вище в середу.

"Нафтові контракти сьогодні застрягли в режимі очікування, коливаючись у вузькому діапазоні, оскільки ні покупці, ні продавці не мають достатньої впевненості, щоб рішуче підвищувати або знижувати ціни, особливо напередодні дедлайну 1 серпня" для нових мит США, сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

"З одного боку, войовнича риторика Трампа щодо санкцій проти росії продовжує підтримувати премії жорсткого ринку; з іншого боку, твердий долар, слабкі показники світового зростання та несподіване зростання індексу EIA обмежують зростання", - додала Сачдева.

Трамп заявив, що почне запроваджувати заходи проти росії, включаючи 100% вторинні мита для торговельних партнерів, якщо вона не досягне прогресу в припиненні війни протягом 10-12 днів, перенісши попередній 50-денний дедлайн.

"Побоювання, що вторинні мита для країн, які імпортують російську нафту, скоротять постачання, продовжують стимулювати інтерес покупців", - сказав Тошітака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

США також попередили Китай, найбільшого покупця російської нафти, що він може зіткнутися з величезними митами, якщо продовжить купувати.

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У середу Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти понад 115 пов'язаних з Іраном осіб, організацій та суден, що свідчить про те, що адміністрація Трампа подвоює свою кампанію "максимального тиску" після бомбардування ключових ядерних об'єктів Тегерана в червні.

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"Дані про запаси в США показали несподіване зростання запасів сирої нафти, але більший, ніж очікувалося, спад попиту на бензин підтвердив думку про сильний попит у сезоні водіння, що призвело до нейтрального впливу на ринок нафти", - сказав Тазава з Fujitomi Securities.

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Reuters
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки