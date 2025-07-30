США попередили Китай щодо 100% мита за купівлю російської нафти

Міністр фінансів США Скотт Бессент у вівторок заявив, що попередив китайських чиновників, що подальші закупівлі російської нафти, що перебуває під санкціями, призведуть до високих мит через законопроєкт у Конгресі, однак йому було заявлено, що Пекін буде захищати свій енергетичний суверенітет, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Завершуючи дводенні торгові переговори між США і Китаєм у Стокгольмі, Бессент заявив, що також висловив невдоволення США закупівлями Китаєм іранської нафти, що перебуває під санкціями, і продажем росії товарів подвійного призначення на суму понад 15 мільярдів доларів, що сприяло війні рф проти України.

Бессент заявив, що ухвалення Конгресом США закону, що дозволяє Трампу вводити мита до 500% для країн, що купують російську нафту, що перебуває під санкціями, спонукає союзників США вжити аналогічні кроки, щоб позбавити рф енергетичних доходів.

У понеділок Трамп скоротив термін, відведений москві для досягнення прогресу в досягненні мирної угоди щодо війни рф проти України, інакше покупці її нафти будуть обкладені вторинними митами у 100% протягом 10-12 днів, що відображає його невдоволення, що росте, діями росії.

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Тому я думаю, що будь-хто, хто купує російську нафту, яка перебуває під санкціями, має бути до цього готовий - заявив Бессент на прес-конференції.

Відповідь Китаю

Китайські офіційні особи у відповідь заявили, що Китай є суверенною державою, яка має енергетичні потреби, та закупівлі нафти здійснюватимуться відповідно до внутрішньої політики країни, сказав Бессент.

"Китайці дуже серйозно ставляться до свого суверенітету. Ми не хочемо обмежувати їхній суверенітет, тому вони готові платити 100%-не мито", - сказав Бессент.

Китай, як зазначається, залишається найбільшим покупцем російської нафти, купуючи близько 2 мільйонів барелів на добу, за ним йдуть Індія та Туреччина.

Бессент заявив, що також попередив свого колегу, віцепрем'єра Китаю Хе Ліфена, що продовження Китаєм продажів росії товарів, які згодом перетворюються на зброю, завдасть шкоди його зусиллям щодо зміцнення торгових зв'язків із Європою.

"Я вказав їм, що сприйняттю їх громадськістю в Європі дуже шкодить те, що вони роблять внесок у війну на європейському кордоні", - сказав Бессент.

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