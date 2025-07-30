США предупредили Китай о 100% пошлин при покупке российской нефти
Киев • УНН
Министр финансов США предупредил Китай о высоких пошлинах на российскую нефть, но Пекин заявил о защите энергетического суверенитета. Китай остается крупнейшим покупателем российской нефти, несмотря на угрозу санкций.
Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что предупредил китайских чиновников, что дальнейшие закупки российской нефти, находящейся под санкциями, приведут к высоким пошлинам из-за законопроекта в Конгрессе, однако ему было заявлено, что Пекин будет защищать свой энергетический суверенитет, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Завершая двухдневные торговые переговоры между США и Китаем в Стокгольме, Бессент заявил, что также выразил недовольство США закупками Китаем иранской нефти, находящейся под санкциями, и продажей россии товаров двойного назначения на сумму более 15 миллиардов долларов, что способствовало войне рф против Украины.
Бессент заявил, что принятие Конгрессом США закона, позволяющего Трампу вводить пошлины до 500% для стран, покупающих российскую нефть, находящуюся под санкциями, побудит союзников США предпринять аналогичные шаги, чтобы лишить рф энергетических доходов.
В понедельник Трамп сократил срок, отведенный москве для достижения прогресса в достижении мирного соглашения в войне рф против Украины, иначе покупатели ее нефти будут обложены вторичными пошлинами в 100% в течение 10-12 дней, что отражает его растущее недовольство действиями россии.
Поэтому я думаю, что любой, кто покупает российскую нефть, которая находится под санкциями, должен быть к этому готов
Ответ Китая
Китайские официальные лица в ответ заявили, что Китай является суверенным государством, которое имеет энергетические потребности, и закупки нефти будут осуществляться в соответствии с внутренней политикой страны, сказал Бессент.
"Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим ограничивать их суверенитет, поэтому они готовы платить 100%-ную пошлину", - сказал Бессент.
Китай, как отмечается, остается крупнейшим покупателем российской нефти, покупая около 2 миллионов баррелей в сутки, за ним следуют Индия и Турция.
Бессент заявил, что также предупредил своего коллегу, вице-премьера Китая Хэ Лифэна, что продолжение Китаем продаж россии товаров, которые впоследствии превращаются в оружие, нанесет ущерб его усилиям по укреплению торговых связей с Европой.
"Я указал им, что восприятию их общественностью в Европе очень вредит то, что они вносят вклад в войну на европейской границе", - сказал Бессент.
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