США предупредили Китай о 100% пошлин при покупке российской нефти

Министр финансов США Скотт Бессент во вторник заявил, что предупредил китайских чиновников, что дальнейшие закупки российской нефти, находящейся под санкциями, приведут к высоким пошлинам из-за законопроекта в Конгрессе, однако ему было заявлено, что Пекин будет защищать свой энергетический суверенитет, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Завершая двухдневные торговые переговоры между США и Китаем в Стокгольме, Бессент заявил, что также выразил недовольство США закупками Китаем иранской нефти, находящейся под санкциями, и продажей россии товаров двойного назначения на сумму более 15 миллиардов долларов, что способствовало войне рф против Украины.

Бессент заявил, что принятие Конгрессом США закона, позволяющего Трампу вводить пошлины до 500% для стран, покупающих российскую нефть, находящуюся под санкциями, побудит союзников США предпринять аналогичные шаги, чтобы лишить рф энергетических доходов.

В понедельник Трамп сократил срок, отведенный москве для достижения прогресса в достижении мирного соглашения в войне рф против Украины, иначе покупатели ее нефти будут обложены вторичными пошлинами в 100% в течение 10-12 дней, что отражает его растущее недовольство действиями россии.

Поэтому я думаю, что любой, кто покупает российскую нефть, которая находится под санкциями, должен быть к этому готов - заявил Бессент на пресс-конференции.

Ответ Китая

Китайские официальные лица в ответ заявили, что Китай является суверенным государством, которое имеет энергетические потребности, и закупки нефти будут осуществляться в соответствии с внутренней политикой страны, сказал Бессент.

"Китайцы очень серьезно относятся к своему суверенитету. Мы не хотим ограничивать их суверенитет, поэтому они готовы платить 100%-ную пошлину", - сказал Бессент.

Китай, как отмечается, остается крупнейшим покупателем российской нефти, покупая около 2 миллионов баррелей в сутки, за ним следуют Индия и Турция.

Бессент заявил, что также предупредил своего коллегу, вице-премьера Китая Хэ Лифэна, что продолжение Китаем продаж россии товаров, которые впоследствии превращаются в оружие, нанесет ущерб его усилиям по укреплению торговых связей с Европой.

"Я указал им, что восприятию их общественностью в Европе очень вредит то, что они вносят вклад в войну на европейской границе", - сказал Бессент.

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