Нефть стабилизировалась в цене на фоне оценки угроз Трампа пошлинами и роста запасов в США

Цены на нефть стабилизировались в четверг, на фоне того, как инвесторы оценивали риск дефицита поставок на фоне стремления президента США Дональда Трампа быстро урегулировать войну в Украине путем увеличения пошлин, хотя неожиданный рост запасов нефти в США оказывал давление на цены. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре, срок действия которых истекает в четверг, упали на 10 центов, или 0,1%, до $73,14 за баррель на 03:45 по Гринвичу (06:45 по Киеву). Более активный октябрьский контракт на нефть марки Brent снизился на 14 центов, или 0,2%, до $72,33.

Цена на американскую нефть West Texas Intermediate с поставкой в сентябре снизилась на 5 центов, или 0,1%, до 69,95 доллара за баррель.

Оба бенчмарка установились на 1% выше в среду.

"Нефтяные контракты сегодня застряли в режиме ожидания, колеблясь в узком диапазоне, поскольку ни покупатели, ни продавцы не имеют достаточной уверенности, чтобы решительно повышать или снижать цены, особенно накануне дедлайна 1 августа" для новых пошлин США, сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

"С одной стороны, воинственная риторика Трампа относительно санкций против россии продолжает поддерживать премии жесткого рынка; с другой стороны, твердый доллар, слабые показатели мирового роста и неожиданный рост индекса EIA ограничивают рост", - добавила Сачдева.

Трамп заявил, что начнет вводить меры против россии, включая 100% вторичные пошлины для торговых партнеров, если она не достигнет прогресса в прекращении войны в течение 10-12 дней, перенеся предыдущий 50-дневный дедлайн.

"Опасения, что вторичные пошлины для стран, импортирующих российскую нефть, сократят поставки, продолжают стимулировать интерес покупателей", - сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

США также предупредили Китай, крупнейшего покупателя российской нефти, что он может столкнуться с огромными пошлинами, если продолжит покупать.

США предупредили Китай о 100% пошлин при покупке российской нефти

В среду Министерство финансов США объявило о новых санкциях против более чем 115 связанных с Ираном лиц, организаций и судов, что свидетельствует о том, что администрация Трампа удваивает свою кампанию "максимального давления" после бомбардировки ключевых ядерных объектов Тегерана в июне.

США ввели санкции против "теневого флота" Ирана

"Данные о запасах в США показали неожиданный рост запасов сырой нефти, но больший, чем ожидалось, спад спроса на бензин подтвердил мнение о сильном спросе в сезоне вождения, что привело к нейтральному влиянию на рынок нефти", - сказал Тазава из Fujitomi Securities.