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Трамп вводить 25-відсоткові мита на індійські товари через закупівлі енергоносіїв з рф

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткових мит на товари з Індії, звинувативши країну в купівлі російської зброї та енергоносіїв. Це рішення, яке набуде чинності з 1 серпня, також включає додатковий штраф.

Трамп вводить 25-відсоткові мита на індійські товари через закупівлі енергоносіїв з рф

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткових мит на товари з Індії, в тому числі через закупівлі російських енергоносіїв. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

Деталі

Американський президент звинуватив владу країни в купівлі російської зброї і енергоносіїв, що допомагає росії вбивати українців.

Хоча Індія наш друг, у нас роками був відносно невеликий бізнес з ними, оскільки їх мита занадто високі. Також вони завжди закуповували більшість військового обладнання в Росії, а ще вони найбільший закупівельник енергоносії у росії разом з Китаєм в той час, коли всі хочуть, щоб росія припинила вбивства в Україні – все це не добре. Тепер Індія буде сплачувати 25% мита, плюс додатковий штраф з 1 серпня

 - написав Трамп.

Водночас, як повідомляє CNN, Трамп назвав торгівельні відносини Америки з Індією "дуже складними". Він критикував Індію за те, що дефіцит торгового балансу США з цією країною різко зріс, подвоївшись за останнє десятиліття у міру збільшення обсягів торгівлі між двома країнами.

Також він часто скаржився на високі мита з боку Індії.

Крім того, за даними Міністерства торгівлі, минулого року США імпортували з Індії товарів на суму 87 млрд доларів. Водночас Індія імпортувала з США товарів на суму 42 млрд доларів. До найпопулярніших товарів, які США отримали з Індії минулого року, відносились фармацевтичні препарати, комунікаційне обладнання, таке як смартфони, та одяг.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що міністр фінансів США попередив Китай про 100% мита за купівлю російської нафти. У відповідь Пекін заявив про захист енергетичного суверенітету.

Також УНН з посиланням на Reuters повідомляв, що російський виробник безпілотників IEMZ Kupol отримує через підставні фірми двигуни китайського виробництва.

Євген Устименко

ЕкономікаПолітикаНовини Світу
Truth Social
Reuters
Дональд Трамп
Індія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна