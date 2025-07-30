Трамп вводить 25-відсоткові мита на індійські товари через закупівлі енергоносіїв з рф

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткових мит на товари з Індії, в тому числі через закупівлі російських енергоносіїв. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.

Американський президент звинуватив владу країни в купівлі російської зброї і енергоносіїв, що допомагає росії вбивати українців.

Хоча Індія наш друг, у нас роками був відносно невеликий бізнес з ними, оскільки їх мита занадто високі. Також вони завжди закуповували більшість військового обладнання в Росії, а ще вони найбільший закупівельник енергоносії у росії разом з Китаєм в той час, коли всі хочуть, щоб росія припинила вбивства в Україні – все це не добре. Тепер Індія буде сплачувати 25% мита, плюс додатковий штраф з 1 серпня