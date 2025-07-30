Трамп вводить 25-відсоткові мита на індійські товари через закупівлі енергоносіїв з рф
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткових мит на товари з Індії, звинувативши країну в купівлі російської зброї та енергоносіїв. Це рішення, яке набуде чинності з 1 серпня, також включає додатковий штраф.
Президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткових мит на товари з Індії, в тому числі через закупівлі російських енергоносіїв. Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє УНН.
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Американський президент звинуватив владу країни в купівлі російської зброї і енергоносіїв, що допомагає росії вбивати українців.
Хоча Індія наш друг, у нас роками був відносно невеликий бізнес з ними, оскільки їх мита занадто високі. Також вони завжди закуповували більшість військового обладнання в Росії, а ще вони найбільший закупівельник енергоносії у росії разом з Китаєм в той час, коли всі хочуть, щоб росія припинила вбивства в Україні – все це не добре. Тепер Індія буде сплачувати 25% мита, плюс додатковий штраф з 1 серпня
Водночас, як повідомляє CNN, Трамп назвав торгівельні відносини Америки з Індією "дуже складними". Він критикував Індію за те, що дефіцит торгового балансу США з цією країною різко зріс, подвоївшись за останнє десятиліття у міру збільшення обсягів торгівлі між двома країнами.
Також він часто скаржився на високі мита з боку Індії.
Крім того, за даними Міністерства торгівлі, минулого року США імпортували з Індії товарів на суму 87 млрд доларів. Водночас Індія імпортувала з США товарів на суму 42 млрд доларів. До найпопулярніших товарів, які США отримали з Індії минулого року, відносились фармацевтичні препарати, комунікаційне обладнання, таке як смартфони, та одяг.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що міністр фінансів США попередив Китай про 100% мита за купівлю російської нафти. У відповідь Пекін заявив про захист енергетичного суверенітету.
Також УНН з посиланням на Reuters повідомляв, що російський виробник безпілотників IEMZ Kupol отримує через підставні фірми двигуни китайського виробництва.