Индийские госпереработчики приостановили закупки российской нефти
Киев • УНН
Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии приостановили закупку российской нефти из-за сокращения скидок и предостережений президента США. Компании обратились к спотовому рынку, отдавая предпочтение ближневосточным и африканским сортам.
Государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии приостановили закупку российской нефти в течение последней недели из-за сокращения скидок в июле, а также после предостережения президента США Дональда Трампа относительно покупки сырья из РФ. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники, передает УНН.
Индия, являющаяся третьим по величине импортером нефти в мире, остается крупнейшим покупателем российской морской нефти. Однако четыре государственные компании — Indian Oil Corp (IOC), Hindustan Petroleum Corp (HPCL), Bharat Petroleum Corp (BPCL) и Mangalore Refinery and Petrochemical Ltd (MRPL) — не искали новых партий российской нефти в течение последней недели, рассказали агентству четыре источника, знакомые с закупочными планами
Вместо этого госкомпании обратились к спотовому рынку, выбирая преимущественно ближневосточные и африканские сорта нефти, в частности Murban из Абу-Даби и сырье из Западной Африки.
Отмечается, что частные компании Reliance Industries и Nayara Energy остаются главными покупателями российской нефти в стране. В то же время госпредприятия контролируют более 60% от общего объема нефтеперерабатывающих мощностей Индии — около 5,2 млн баррелей в сутки.
Напомним
Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на товары из Индии, обвинив страну в покупке российского оружия и энергоносителей. Это решение, которое вступит в силу с 1 августа, также включает дополнительный штраф.
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