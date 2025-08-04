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Прем'єр Індії Моді зухвало реагує на тиск Трампа щодо закупівель російської нафти - Bloomberg

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав країну купувати місцеві товари у відповідь на погрози США ввести мита. Адміністрація Моді не давала вказівок індійським нафтопереробним компаніям припиняти закупівлі російської нафти, вважаючи це комерційним рішенням.

Прем'єр Індії Моді зухвало реагує на тиск Трампа щодо закупівель російської нафти - Bloomberg

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зайняв зухвалу позицію у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа ввести мита, закликавши країну купувати місцеві товари, тоді як його адміністрація дала зрозуміти, що продовжить закуповувати російську нафту, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Уряд Моді не давав індійським нафтопереробним компаніям вказівок припинити закупівлі російської нафти, і рішення про призупинення закупівель поки не ухвалено, повідомили Bloomberg джерела. Як державні, так і приватні нафтопереробні компанії мають право купувати нафту у кращих постачальників, а закупівлі нафти залишаються комерційним рішенням, зазначили деякі джерела.

На вихідних Моді наголосив на важливості захисту економічних інтересів Індії в умовах невизначеності світової ситуації. Ці заяви пролунали лише через кілька днів після того, як адміністрація Трампа ввела 25% мита на індійський експорт до США. Білий дім також погрожує вжити додаткових заходів, якщо Індія продовжить закупівлю російської нафти.

"Світова економіка переживає безліч тривог - панує атмосфера нестабільності, - заявив Моді на мітингу в північному штаті Уттар-Прадеш у суботу. - Тепер, що б ми не купували, має бути лише одна шалька терезів: ми купуватимемо те, що було створено потом індійця".

Індія стала однією з головних цілей Трампа, який прагне чинити тиск на главу кремля володимира путіна, щоб той припинив війну в Україні. Минулого тижня президент США обрушився з критикою на Індію, розкритикувавши її за вступ до групи країн БРІКС, що розвиваються, і підтримання тісних зв'язків з рф, заявивши, що "вони можуть разом розвалити свої мертві економіки".

Цей докір ознаменував приголомшливу зміну тону для США, які роками ігнорували тісні історичні зв'язки Індії з росією, розглядаючи цю країну як противагу Китаю в Азії. Тепер Трамп, схоже, готовий відмовитися від цієї стратегії, щоб отримати важелі впливу на путіна, який чинить опір зусиллям президента США щодо припинення бойових дій в Україні.

Радник Президента США звинуватив Індію у фінансуванні війни росії проти України через закупівлю російської нафти03.08.25, 23:15 • 45119 переглядiв

Минулого тижня Трамп заявив журналістам, що "чув", що Індія більше не купуватиме нафту в росії, назвавши це "хорошим кроком". Bloomberg минулого тижня повідомив, що нафтопереробним компаніям було доручено розробити плани закупівель неросійської нафти, але одне з джерел заявило, що це розпорядження є лише плануванням сценаріїв на випадок недоступності російської нафти.

Індія продовжить купувати російську нафту попри погрози Трампа - NYT02.08.25, 12:38 • 4646 переглядiв

Видання зазначає, що хоча Китай є основним економічним та дипломатичним спонсором росії, можливості Трампа по тиску на другу за величиною економіку світу обмежені через контроль Пекіна над рідкісноземельними магнітами, необхідними США для виробництва високотехнологічних товарів. В останні місяці США та Китай провели переговори, спрямовані на стабілізацію відносин після того, як на початку цього року обидві країни значно підвищили мито на товари одна одної більш ніж на 100%.

Індія відстоює свої відносини з росією, одним із найбільших постачальників зброї, що сягає часів холодної війни. Представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал заявив журналістам у п'ятницю, що між двома країнами існують "стабільні та перевірені часом партнерські відносини".

"Наші двосторонні відносини з різними країнами самостійні і не повинні розглядатися через призму третьої країни", - сказав Джайсвал. Відповідаючи на запитання про відносини зі США, він додав, що "впевнений у тому, що ці відносини продовжуватимуть розвиватися".

Індія очікує, що представники США з торговельних переговорів відвідають країну до кінця місяця для продовження переговорів щодо двосторонньої угоди, заявив у п'ятницю чиновник у Нью-Делі. Країна наполягатиме на своєму і не надасть США доступу до свого молочного та сільськогосподарського секторів, сказав чиновник, посилаючись на політичні та релігійні чутливі питання.

Поновлений акцент Моді на внутрішньому виробництві та споживанні перегукується з його давньою ініціативою "Зроблено в Індії". Однак це повідомлення набуло нової актуальності після запровадження мит США, пише видання.

"Інтереси наших фермерів, наших малих підприємств та зайнятість нашої молоді мають першорядне значення", - сказав Моді на мітингу в суботу.

Судна з російською нафтою застрягли біля берегів Індії - Bloomberg01.08.25, 11:22 • 4047 переглядiв

Юлія Шрамко

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