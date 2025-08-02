Індія продовжить купувати російську нафту попри погрози Трампа - NYT

Індійські чиновники заявили в суботу, що вони продовжуватимуть купувати дешеву нафту з росії, попри погрозу санкцій з боку президента США Дональда Трампа, повідомляє The New York Times, пише УНН.

Деталі

Трамп минулого тижня заявив, що в межах свого останнього раунду мит він накладе додатковий штраф на Індію, якщо вона не припинить імпорт російської нафти. У п'ятницю він, як видається, повторив повідомлення про нещодавнє скорочення постачання російської нафти до Індії.

"Я розумію, що Індія більше не збирається купувати нафту з росії, - сказав він журналістам. - Це те, що я чув. Я не знаю, чи це правильно, чи ні. Це хороший крок. Побачимо, що буде".

Але в суботу два високопоставлених індійських чиновники, пише видання, заявили, що змін у політиці не відбулося. Один чиновник сказав, що уряд "не дав жодних вказівок нафтовим компаніям" щодо скорочення імпорту з росії.

На пресконференції днем раніше речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал відмовився безпосередньо відповісти на погрозу Трампа. Але він натякнув, що політика щодо росії не зміниться.

"Наші двосторонні відносини з різними країнами мають власну цінність і не повинні розглядатися крізь призму третьої країни, - сказав Джайсвал. - Індія та росія мають стабільне та перевірене часом партнерство".

Трамп не сказав, яким буде покарання, якщо Індія не підкориться його заклику припинити імпорт російської нафти. Деякі чиновники та аналітики заявили, що зосередження Трампа на купівлі Індією російської нафти може бути переговорною тактикою, оскільки Індія та Сполучені Штати намагаються завершити ранні етапи двосторонньої торговельної угоди. Китай та Туреччина, два інші великі імпортери російської нафти, не стикалися з подібними покараннями.

Тим часом Bloomberg повідомило 1 серпня, що найбільший нафтопереробний завод Індії придбав мільйони барелів нафти у США та ОАЕ, у той час, як стикається зі зростаючим тиском з боку Вашингтона та Європи щодо своїх закупівель у росії.

Державна індійська нафтова корпорація Indian Oil Corp., як повідомляється, придбала щонайменше 5 мільйонів барелів американської сирої нафти, на додаток до 2 мільйонів барелів поставок з Абу-Дабі, про що повідомляють трейдери, які попросили не називати їх імен, оскільки вони не уповноважені виступати публічно. Закупівлі були великими та передбачали відносно негайну поставку за звичайними стандартами компанії. Державним переробникам було наказано розробити плани закупівлі неросійської сирої нафти на початку цього тижня, пише видання.

Доповнення

Індія різко збільшила свої закупівлі російської нафти з початку війни в Україні. росія зараз є джерелом понад третини імпорту нафти до Індії - порівняно з менш ніж одним відсотком до війни. Індія, імпортуючи понад два мільйони барелів нафти на день, є другим за величиною імпортером російської нафти після Китаю, вказує видання.