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Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на угрозы Трампа - NYT

Киев • УНН

 • 268 просмотра

Индийские чиновники заявили о намерении продолжать закупки российской нефти, несмотря на угрозы санкциями со стороны президента США Дональда Трампа. Индия и Россия имеют стабильное и проверенное временем партнерство.

Индия продолжит покупать российскую нефть, несмотря на угрозы Трампа - NYT

Индийские официальные лица заявили в субботу, что они будут продолжать покупать дешевую нефть у россии, несмотря на угрозу санкций со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

Трамп на прошлой неделе заявил, что в рамках своего последнего раунда пошлин он наложит дополнительный штраф на Индию, если она не прекратит импорт российской нефти. В пятницу он, как представляется, повторил сообщение о недавнем сокращении поставок российской нефти в Индию.

"Я понимаю, что Индия больше не собирается покупать нефть у россии, - сказал он журналистам. - Это то, что я слышал. Я не знаю, правильно это или нет. Это хороший шаг. Посмотрим, что будет".

Но в субботу два высокопоставленных индийских чиновника, пишет издание, заявили, что изменений в политике не произошло. Один чиновник сказал, что правительство "не дало никаких указаний нефтяным компаниям" относительно сокращения импорта из россии.

На пресс-конференции днем ранее представитель Министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайшвал отказался напрямую ответить на угрозу Трампа. Но он намекнул, что политика в отношении россии не изменится.

"Наши двусторонние отношения с различными странами имеют собственную ценность и не должны рассматриваться сквозь призму третьей страны, - сказал Джайшвал. - Индия и россия имеют стабильное и проверенное временем партнерство".

Трамп не сказал, каким будет наказание, если Индия не подчинится его призыву прекратить импорт российской нефти. Некоторые чиновники и аналитики заявили, что сосредоточение Трампа на покупке Индией российской нефти может быть переговорной тактикой, поскольку Индия и Соединенные Штаты пытаются завершить ранние этапы двустороннего торгового соглашения. Китай и Турция, два других крупных импортера российской нефти, не сталкивались с подобными наказаниями.

Тем временем Bloomberg сообщило 1 августа, что крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии приобрел миллионы баррелей нефти у США и ОАЭ, в то время как сталкивается с растущим давлением со стороны Вашингтона и Европы относительно своих закупок у россии.

Государственная индийская нефтяная корпорация Indian Oil Corp., как сообщается, приобрела не менее 5 миллионов баррелей американской сырой нефти, в дополнение к 2 миллионам баррелей поставок из Абу-Даби, о чем сообщают трейдеры, которые попросили не называть их имен, поскольку они не уполномочены выступать публично. Закупки были крупными и предусматривали относительно немедленную поставку по обычным стандартам компании. Государственным переработчикам было приказано разработать планы закупки нероссийской сырой нефти в начале этой недели, пишет издание.

Дополнение

Индия резко увеличила свои закупки российской нефти с начала войны в Украине. россия сейчас является источником более трети импорта нефти в Индию - по сравнению с менее чем одним процентом до войны. Индия, импортируя более двух миллионов баррелей нефти в день, является вторым по величине импортером российской нефти после Китая, указывает издание.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть
Нью-Йорк Таймс
Bloomberg L.P.
Абу-Даби
Дональд Трамп
Индия
Китай
Турция
Соединённые Штаты