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Радник Президента США звинуватив Індію у фінансуванні війни росії проти України через закупівлю російської нафти

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Радник президента Сполучених Штатів Америки Стівен Міллер звинуватив Індію у фінансуванні війни росії проти України через закупівлю нафти. Він зазначив, що Індія фактично пов'язана з Китаєм у закупівлі російської нафти.

Радник Президента США звинуватив Індію у фінансуванні війни росії проти України через закупівлю російської нафти

Радник президента Сполучених Штатів Америки Стівен Міллер заявив, що Індія фактично фінансує війну росії проти України, оскільки купляє нафту у москви. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на заяву Міллера в ефірі програми Sunday Morning Futures, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що критика Міллера стала однією з найгостріших з боку адміністрації Трампа на адресу Індії - ключового партнера США в Індо-Тихоокеанському регіоні. 

Він (Дональд Трамп, - ред.) дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії... Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов’язана з Китаєм у закупівлі російської нафти. Це вражаючий факт

-  сказав американський посадовець. 

Водночас радник президента зазначив, що Президент США Дональд Трамп має чудові відносини з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. 

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що йому відомо про можливі наміри Індії припинити закупівлю російської нафти. Індійські нафтопереробні підприємства вже призупинили закупівлі через скорочення знижок.

Індія не дала нафтопереробним заводам країни вказівок припинити закупівлю російської нафти через кілька днів після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розкритикував Нью-Делі за закупівлю російських енергоносіїв. 

Судна з російською нафтою застрягли біля берегів Індії - Bloomberg01.08.25, 10:22 • 4019 переглядiв

Віта Зеленецька

Політика
Reuters
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна