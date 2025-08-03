Радник Президента США звинуватив Індію у фінансуванні війни росії проти України через закупівлю російської нафти

Радник президента Сполучених Штатів Америки Стівен Міллер заявив, що Індія фактично фінансує війну росії проти України, оскільки купляє нафту у москви. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на заяву Міллера в ефірі програми Sunday Morning Futures, передає УНН.

Зазначається, що критика Міллера стала однією з найгостріших з боку адміністрації Трампа на адресу Індії - ключового партнера США в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Він (Дональд Трамп, - ред.) дуже чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту у Росії... Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов’язана з Китаєм у закупівлі російської нафти. Це вражаючий факт