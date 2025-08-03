Індія не дала нафтопереробним заводам вказівок припинити закупівлю російської нафти - ЗМІ

$41.710.00
47.750.00
ukenru
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 36322 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
2 серпня, 16:52 • 52201 перегляди
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo
2 серпня, 11:37 • 48069 перегляди
Нова версія Плану України для Ukraine Facility має бути затверджена ЄС до кінця вересня - міністр
1 серпня, 17:22 • 110024 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 262202 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 233121 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 121294 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 109316 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 205874 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 76594 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
3.2м/с
41%
751мм
Популярнi новини
Ворожі атаки на Сумщину: у липні загинули 23 людини, понад 140 постраждали3 серпня, 03:01 • 8890 перегляди
рф не зацікавлена в компромісі без капітуляції України - ISW3 серпня, 04:28 • 13674 перегляди
Україну 3 серпня накриє дощами: де очікувати грози та спеку Photo3 серпня, 04:36 • 10538 перегляди
ГУР здобуло секретну документацію про новітній атомний підводний човен рф "Князь Пожарський"07:32 • 9862 перегляди
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto07:54 • 7504 перегляди
Публікації
Як правильно вибрати стиглий, солодкий і по справжньому смачний кавунPhoto07:54 • 7616 перегляди
Тиждень, що покаже суть речей: астропрогноз на 4 – 10 серпня Photo
Ексклюзив
2 серпня, 17:16 • 36322 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 262202 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 138289 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 233121 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Прокудін Олександр Сергійович
Беньямін Нетаньягу
Девід Леммі
Актуальні місця
Україна
Херсон
Сполучені Штати Америки
Миколаїв
Херсонська область
Реклама
УНН Lite
П'ять інтригуючих серіалів-трилерів: що подивитись у вільний часVideo2 серпня, 16:52 • 52213 перегляди
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 1 серпня, 21:08 • 56657 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 95700 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 112026 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 187140 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Ґардіан
YouTube
Дія (сервіс)
Google Play

Індія не дала нафтопереробним заводам вказівок припинити закупівлю російської нафти - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Індія не зобов'язала нафтопереробні заводи припиняти закупівлю російської нафти, попри критику Дональда Трампа. Закупівля сирої нафти залишається комерційним рішенням заводів.

Індія не дала нафтопереробним заводам вказівок припинити закупівлю російської нафти - ЗМІ

Індія не дала нафтопереробним заводам країни вказівок припинити закупівлю російської нафти через кілька днів після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розкритикував Нью-Делі за закупівлю російських енергоносіїв. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Поки що не прийнято жодного рішення щодо припинення імпорту з росії, повідомили джерела, які попросили не називати їхнього імені через делікатність питання. Як державні, так і приватні нафтопереробні заводи можуть купувати нафту з обраних ними джерел, а закупівля сирої нафти залишається комерційним рішенням, яке вони приймають самі, повідомили кілька джерел.

У середу Трамп дорікнув Індії за те, що вона продовжує купувати більшу частину своєї військової техніки та енергоносіїв у росії. Лідер США запровадив несподіваний 25% тариф на Індію та пригрозив додатковим штрафом за її тісні зв'язки з москвою. Через два дні Трамп повідомив журналістам, що "чув", що Індія більше не купуватиме нафту в росії, назвавши це "хорошим кроком".

Індія стверджує, що її закупівлі енергоносіїв зумовлені ринковими силами та ціною. Минулого тижня нафтопереробним заводам було наказано розробити плани щодо купівлі неросійської сирої нафти. Уряд попросив державних переробних компаній підготувати план, звідки можна буде отримати альтернативні барелі та в якому обсязі, якщо російські потоки будуть припинені, сказали вони. Одне з джерел заявило, що ця інструкція була рівнозначною сценарному плануванню на випадок, якщо російська нафта стане недоступною.

Судна з російською нафтою застрягли біля берегів Індії - Bloomberg01.08.25, 11:22 • 3959 переглядiв

The New York Times повідомила в суботу, що Індія продовжуватиме купувати російську сиру нафту, незважаючи на загрозу санкцій з боку Трампа, посилаючись на двох високопосадовців Індії, яких вона не назвала.

Індійські нафтопереробні заводи були відзначені Європейським Союзом та США за підтримку москви під час її війни в Україні щодо купівлі нафти. Індія стала найбільшим у світі покупцем російського морського експорту сирої нафти, поглинаючи знижені барелі та збільшуючи свої закупівлі майже з нуля до приблизно однієї третини свого імпорту.

Скорочення або припинення закупівель російської нафти змусить Індію знову постачати нафту з країн Перської затоки, що коштує дорожче, і Нью-Делі не прагне збільшувати свої витрати на імпорт, повідомило одне з джерел.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтримує тісні зв'язки з президентом росії володимиром путіним, відвідавши країну в жовтні. путін планує відвідати Індію пізніше цього року.

Державна компанія Indian Oil Corp. придбала щонайменше 5 мільйонів барелів американської сирої нафти, на додаток до 2 мільйонів барелів поставок з Абу-Дабі, повідомили трейдери Bloomberg минулого тижня. Закупівлі були великими та з відносно негайною поставкою за звичайними стандартами компанії.

Доповнення

Дональд Трамп заявив, що йому відомо про можливі наміри Індії припинити закупівлю російської нафти. Індійські нафтопереробні підприємства вже призупинили закупівлі через скорочення знижок.

Павло Зінченко

ЕкономікаНовини Світу
The New York Times
Bloomberg
Дональд Трамп
Індія
Нарендра Моді
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна