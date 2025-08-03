Індія не дала нафтопереробним заводам вказівок припинити закупівлю російської нафти - ЗМІ

Індія не дала нафтопереробним заводам країни вказівок припинити закупівлю російської нафти через кілька днів після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розкритикував Нью-Делі за закупівлю російських енергоносіїв. Про це пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Поки що не прийнято жодного рішення щодо припинення імпорту з росії, повідомили джерела, які попросили не називати їхнього імені через делікатність питання. Як державні, так і приватні нафтопереробні заводи можуть купувати нафту з обраних ними джерел, а закупівля сирої нафти залишається комерційним рішенням, яке вони приймають самі, повідомили кілька джерел.

У середу Трамп дорікнув Індії за те, що вона продовжує купувати більшу частину своєї військової техніки та енергоносіїв у росії. Лідер США запровадив несподіваний 25% тариф на Індію та пригрозив додатковим штрафом за її тісні зв'язки з москвою. Через два дні Трамп повідомив журналістам, що "чув", що Індія більше не купуватиме нафту в росії, назвавши це "хорошим кроком".

Індія стверджує, що її закупівлі енергоносіїв зумовлені ринковими силами та ціною. Минулого тижня нафтопереробним заводам було наказано розробити плани щодо купівлі неросійської сирої нафти. Уряд попросив державних переробних компаній підготувати план, звідки можна буде отримати альтернативні барелі та в якому обсязі, якщо російські потоки будуть припинені, сказали вони. Одне з джерел заявило, що ця інструкція була рівнозначною сценарному плануванню на випадок, якщо російська нафта стане недоступною.

Судна з російською нафтою застрягли біля берегів Індії - Bloomberg

The New York Times повідомила в суботу, що Індія продовжуватиме купувати російську сиру нафту, незважаючи на загрозу санкцій з боку Трампа, посилаючись на двох високопосадовців Індії, яких вона не назвала.

Індійські нафтопереробні заводи були відзначені Європейським Союзом та США за підтримку москви під час її війни в Україні щодо купівлі нафти. Індія стала найбільшим у світі покупцем російського морського експорту сирої нафти, поглинаючи знижені барелі та збільшуючи свої закупівлі майже з нуля до приблизно однієї третини свого імпорту.

Скорочення або припинення закупівель російської нафти змусить Індію знову постачати нафту з країн Перської затоки, що коштує дорожче, і Нью-Делі не прагне збільшувати свої витрати на імпорт, повідомило одне з джерел.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді підтримує тісні зв'язки з президентом росії володимиром путіним, відвідавши країну в жовтні. путін планує відвідати Індію пізніше цього року.

Державна компанія Indian Oil Corp. придбала щонайменше 5 мільйонів барелів американської сирої нафти, на додаток до 2 мільйонів барелів поставок з Абу-Дабі, повідомили трейдери Bloomberg минулого тижня. Закупівлі були великими та з відносно негайною поставкою за звичайними стандартами компанії.

Доповнення

Дональд Трамп заявив, що йому відомо про можливі наміри Індії припинити закупівлю російської нафти. Індійські нафтопереробні підприємства вже призупинили закупівлі через скорочення знижок.