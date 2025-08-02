Індія більше не купуватиме нафту в росії - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що поінформований про ймовірні наміри Індії більше не купувати російську нафту. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю глави держави журналістам.

Я так розумію, що Індія більше не буде купувати нафту в росії. Це те, що я чув, але я не знаю, чи це правда чи ні, але це гарний крок. Подивимося що буде далі - сказав Дональд Трамп

Нагадаємо, державні нафтопереробні підприємства Індії призупинили закупівлю російської нафти через скорочення знижок та застереження президента США. Компанії звернулися до спотового ринку, віддаючи перевагу близькосхідним та африканським сортам.

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