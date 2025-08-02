Індія більше не купуватиме нафту в росії - Трамп

$41.710.05
47.750.40
ukenru
1 серпня, 17:22 • 15609 перегляди
Україна очікує на візит місії МВФ наприкінці серпня - Свириденко
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 67367 перегляди
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 72100 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 12:26 • 46289 перегляди
Нові мита від Дональда Трампа: для яких країн змінилася ситуація після 1 серпня
1 серпня, 09:01 • 59914 перегляди
Німеччина передасть Україні дві системи ППО Patriot
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 121121 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 06:54 • 66227 перегляди
Український яблучний сезон: чого очікувати від врожаю та цінPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 05:15 • 154562 перегляди
"Слуги" показують зуби: нардепи розглядають можливості посилення парламентського контролю за іншими органами влади
1 серпня, 04:30 • 151293 перегляди
Відкритий банкінг та повернення повних штрафів за РРО: що зміниться для українців з 1 серпняPhoto
31 липня, 21:51 • 131686 перегляди
Трамп введе санкції після 10-денного дедлайну, але має сумнів щодо їхнього впливу на росію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
0.9м/с
75%
749мм
Популярнi новини
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 55158 перегляди
Пересічні росіяни несуть відповідальність за агресивну війну путіна проти України - Сибіга1 серпня, 15:11 • 3884 перегляди
"Обнулять”: розвідники перехопили наказ окупаційного командира страчувати полонених українцівVideo1 серпня, 16:36 • 6044 перегляди
У москві знайшли тіло актора Максима Глотова - уродженця Одеси, який підтримував політику росії1 серпня, 17:30 • 6746 перегляди
Трамп відповів на погрози медвєдєв і наказав розмістити атомні субмарини у "відповідних районах"1 серпня, 17:36 • 21993 перегляди
Публікації
Схожість заяв Кузьміних і “Дарниці” щодо роботи фармринку може стати підставою для перевірки — юристи
Ексклюзив
1 серпня, 14:20 • 67354 перегляди
На злітній смузі чи в піке: що визначає долю української авіації1 серпня, 14:05 • 55210 перегляди
Закохатися в Лісабон чи закрутити роман із Токіо: як знайти ідеальну нерухомість у 2025
Ексклюзив
1 серпня, 14:02 • 72093 перегляди
Ціни на ліки не знизились. Що насправді відбувається з фармацевтичним ринком1 серпня, 11:54 • 74579 перегляди
Українська авіація під час війни: як зберегти та розвинути галузь в кризових умовах – інтерв'ю з Романом МілешкоPhoto
Ексклюзив
1 серпня, 08:17 • 121119 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Синєгубов
Андрій Єрмак
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Одеса
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Скандальна блогерка Алхім виїжджає з України та починає нове життя в Дубаї 21:08 • 2424 перегляди
"Не можу дочекатися початку": Стівен Найт розповів про роботу над сценарієм до нового фільму про Бонда 1 серпня, 13:00 • 52058 перегляди
Ді Капріо отримав дозвіл на будівництво еко-готелю в Ізраїлі, але не без "порції" критики PhotoVideo31 липня, 17:36 • 73937 перегляди
День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийдеPhoto31 липня, 14:00 • 151743 перегляди
Тарон Еджертон про роль Джеймса Бонда: "Не думаю, що я хороший вибір"30 липня, 13:21 • 187414 перегляди
Актуальне
Truth Social
Ґардіан
Шахед-136
Ан-178
Мі-24

Індія більше не купуватиме нафту в росії - Трамп

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Дональд Трамп заявив, що йому відомо про можливі наміри Індії припинити закупівлю російської нафти. Індійські нафтопереробні підприємства вже призупинили закупівлі через скорочення знижок.

Індія більше не купуватиме нафту в росії - Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що поінформований про ймовірні наміри Індії більше не купувати російську нафту. Про це інформує УНН з посиланням на інтерв'ю глави держави журналістам.  

Я так розумію, що Індія більше не буде купувати нафту в росії. Це те, що я чув, але я не знаю, чи це правда чи ні, але це гарний крок. Подивимося що буде далі

- сказав Дональд Трамп

Нагадаємо, державні нафтопереробні підприємства Індії призупинили закупівлю російської нафти через скорочення знижок та застереження президента США. Компанії звернулися до спотового ринку, віддаючи перевагу близькосхідним та африканським сортам.

Судна з російською нафтою застрягли біля берегів Індії - Bloomberg01.08.25, 10:22 • 3164 перегляди

Віта Зеленецька

ЕкономікаНовини Світу
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати Америки